Tunisie: Marwa Bouzayani bat le record tunisien du 10 km à Valence

L'athlète tunisienne, Marwa Bouzayani, a réalisé un exploit en battant le record national du 10 km sur route. Elle a enregistré un temps de 31 minutes et 17 secondes lors du prestigieux meeting international de Valence, en Espagne, ce dimanche.

Sous la supervision de son entraîneur Yassine Barhougui, Marwa Bouzayani a terminé la course à la 15e place. La victoire est revenue à la Kényane Helen Obiri, qui a signé un chrono impressionnant de 29 minutes et 30 secondes, suivie des Éthiopiennes Girmawit Gebrzihair (29 minutes et 34 secondes) et Fotyen Tesfaye (29 minutes et 42 secondes), respectivement deuxième et troisième.

Ce nouveau record national efface l'ancienne marque établie en 2004 par Habiba Ghribi, qui avait réalisé un temps de 33 minutes et 30 secondes.

Spécialiste du 3 000 mètres steeple, Marwa Bouzayani brille également à l'international. Elle occupe actuellement la 11e place mondiale dans cette discipline, selon le dernier classement publié par la Fédération internationale d'athlétisme le 7 janvier 2025, grâce à un temps de 9 minutes, 4 secondes et 93 centièmes.