Tunisie: Kromberg & Schubert - L'usine de Béja se développe et génère plus de 8000 emplois en 2026

Wissam Badri, directeur général de Kromberg & Schubert, spécialiste dans la fabrication de câbles automobiles allemands à Béja, a annoncé l'extension de son usine sur un terrain de 8 hectares récemment acquis auprès de la société immobilière industrielle. Sur cette surface, 4200 mètres carrés seront dédiés à la construction des nouvelles installations.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, il a précisé que cette extension, une fois les travaux de construction achevés et les équipements installés d'ici 2025, permettra la création de plus de 4000 emplois supplémentaires. Cela portera ainsi la capacité opérationnelle de l'entreprise à plus de 8000 employés et cadres d'ici 2026.

Actuellement, l'usine Kromberg & Schubert à Béja s'étend sur 35 000 mètres carrés.

Badri a également mis en avant que les succès récents de l'entreprise lui ont permis d'accéder à de nouveaux marchés, en particulier pour la fabrication de câbles automobiles destinés à des marques de voitures internationales réputées. Cela constitue un signal fort pour les investisseurs, tant en Tunisie qu'à l'international, concernant le climat d'investissement favorable dans le pays, et particulièrement à Béja.

Il est à noter que la filiale de Kromberg & Schubert à Béja, fondée en 2008, emploie actuellement 4000 travailleurs. Ce site fait partie des plus importants de l'entreprise, qui est présente sur cinq continents.

Avec cette nouvelle expansion, l'usine de câbles automobiles de Béja deviendra l'une des plus grandes de la région et de la Tunisie. L'extension consolidera également la position de Kromberg & Schubert, entièrement tournée vers l'exportation, comme l'une des plus grandes entreprises en termes de superficie et de capacité opérationnelle en Tunisie.