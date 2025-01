Maroc: Rabat - Cérémonie d'installation du nouveau président de la Commission nationale de la commande publique

Rabat — Le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, a présidé vendredi à Rabat la cérémonie d'installation de Mohamed Ait Hassou, récemment nommé, par le chef du gouvernement, président de la Commission nationale de la commande publique (CNCP).

Dans une allocution à cette occasion, M. Hajoui a félicité M. Ait Hassou pour la confiance placée en sa personne, tout en rappelant "son riche parcours et sa parfaite maîtrise du droit des marchés publics et de ses exigences" et rendant hommage à son prédécesseur, Thami Oulbacha, pour ses efforts et le dévouement dont il a fait preuve dans la conduite de la CNCP, indique un communiqué du Secrétariat général du gouvernement.

Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des membres de la Commission et de son staff administratif, le secrétaire général du gouvernement a souligné l'importance majeure accordée par l'Exécutif à cette instance qui joue un triple rôle, à savoir le concours au respect de la réglementation relative à la commande publique, la contribution à une gestion responsable des fonds publics et la participation à l'effort de moralisation de la vie publique, souligne le communiqué.

A cette occasion, M. Hajoui a exhorté les membres de la Commission à "continuer l'exercice de leur mission avec la plus grande justesse possible et à mettre leur expertise collective au service de l'intérêt général, en portant sur les dossiers qui leur sont soumis un avis clair, direct et juste", ajoute la même source.

Le secrétaire général du gouvernement a mis en exergue dans ce sens l'importance, pour une instance comme la CNCP, d'"inscrire son effort d'étude et d'analyse dans une démarche marquée par la constance, qui est à même d'asseoir et de renforcer sa crédibilité auprès des pouvoirs publics".

Né en 1968 à Kelaat M'Gouna (province de Tinghir), M. Ait Hassou a suivi des études supérieures en droit civil, droit des affaires et droit privé. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'Agence Judiciaire du Royaume avant de devenir, en 2018, membre de la CNCP puis, en 2019, président de la Commission des réclamations. En 2023, M. Ait Hassou a été nommé président par intérim de la Commission.

Parallèlement, il est depuis 2019 membre du bureau exécutif du Réseau africain de la commande publique.

Ses domaines d'expertise se rapportent aux contentieux administratifs, les contrats administratifs plus particulièrement.