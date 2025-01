Maroc: Zagora vibre au rythme des 'Foulées féminines de la victoire'

Zagora — Plus de 5.000 participantes, toutes catégories d'âge confondues, ont pris part samedi à Zagora, à la deuxième étape de la deuxième édition des "Foulées féminines de la victoire".

Organisée par Fédération Royale Marocaine du Sport Pour Tous (FRMSPT), en partenariat avec la préfecture de la Province de Zagora sous le slogan « Je cours selon mes capacités », cette manifestation sportive de 4 km, intervient dans le cadre de la commémoration du 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, qui marque une épopée glorieuse dans les annales de la lutte nationale pour le recouvrement de l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

Cet événement sportif, dont le départ a eu lieu de la place de la Corniche, vise à encourager et à motiver les femmes et les élèves à pratiquer les activités physiques, tout en les sensibilisant à l'importance du sport et à son impact positif sur la santé.

Dans une déclaration à la presse, la présidente de la FRMSPT, Nezha Bidouane a souligné l'importance de cet événement qui traduit clairement les objectifs fixés par la Fédération et ses partenaires, précisant que plus de 5.000 femmes et élèves, dont des femmes et des enfants à besoins spécifiques y ont participé.

Et d'ajouter que le sport constitue un facteur de réussite qui devrait être inclus dans les programmes quotidiens de l'individu, d'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer du sport pendant 20 à 30 minutes chaque jour, notant que la Constitution du Maroc a conforté cet état des lieux en consacrant le sport comme droit fondamental.

En marge de cette course, des activités destinées au grand public ont été organisées sous l'encadrement de spécialistes des secteurs concernés et des médias sportifs dont l'objectif est d'encourager et de célébrer les élèves brillants à l'échelle locale et régionale.

Un match de gala de football féminin a également été organisé, vendredi, au centre socio-sportif du quartier Al-Qods, auquel ont participé les deux anciens internationaux, Aziz Bouderbala et Hassan Nader.

A cette occasion, les deux anciens joueurs ont remis aux responsables du centre socio-sportif un don de la Fédération Royale Marocaine du Sport Pour Tous, composé d'équipements et de fournitures sportives, en présence du secrétaire général de la province de Zagora, d'élus et des membres du bureau directeur de la Fédération.

Il est à noter que la ville de Nador a abrité le 12 octobre dernier, la première étape de la deuxième édition des « Foulées féminines de la victoire », à l'occasion de la Journée nationale de la femme, et qui a vu la participation intense des jeunes filles et des femmes issues de différentes couches sociales de la ville et de sa banlieue.

Les troisième, quatrième et cinquième étapes des « Foulées féminines de la victoire » auront lieu respectivement dans les villes de Benguerir (22 février), Médiouna (6 avril) et Rabat (13 avril).