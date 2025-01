Tunisie: Une révolution verte dans l'industrie du textile tunisien - Réduction de l'empreinte hydrique et économie durable

Dix entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile, implantées à Bizerte, Nabeul et Monastir, ont réussi, grâce au "Projet de soutien aux acteurs locaux pour une gestion intégrée des ressources en eau dans le secteur industriel Arast", à opérer une transformation radicale de leurs pratiques. L'objectif était de réduire l'empreinte hydrique associée à la production de tissu en denim et d'alléger la pression sur les ressources en eau, en particulier les nappes phréatiques.

Les résultats du projet révèlent une nette amélioration des pratiques de recyclage des eaux, avec neuf des dix entreprises participantes ayant réussi à diminuer considérablement leur dépendance à l'eau des réseaux municipaux ou souterrains. Ces entreprises ont réduit leur consommation d'eau de 14 %, soit plus de 230 000 mètres cubes par an, une quantité suffisante pour couvrir les besoins annuels de plus de 12 600 personnes. Certaines entreprises ont même atteint des réductions allant jusqu'à 65 %, selon un communiqué récent du Centre Technique du Textile.

Entre 2022 et 2024, ces entreprises ont bénéficié d'une évaluation détaillée de leur consommation de ressources tout au long du processus de lavage et de teinture du tissu "denim", ce qui a permis d'identifier de véritables opportunités d'amélioration. Les recommandations, principalement axées sur la réduction, la réutilisation et le recyclage, concernaient l'eau, l'énergie et les produits chimiques.

Sur 75 recommandations proposées, 25 ont été mises en oeuvre durant la période du projet, avec des investissements privés atteignant 5,1 millions de dinars (soit environ 1,5 million d'euros). Ces efforts ont permis de réaliser des économies substantielles de l'ordre de 1 million de dinars par an (environ 330 000 euros), avec un retour sur investissement de 20 %.

Ces résultats mettent en évidence, selon le Centre Technique du Textile, l'impact positif de l'amélioration de l'efficacité de la gestion des ressources sur l'environnement et la performance économique des entreprises.

Il est important de souligner que cette initiative fait partie du quatrième composant du projet "Arast", qui s'inscrit dans une coopération stratégique entre le Centre Tunisien International de Technologie de l'Environnement, le Ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le Bureau de Planification et des Équilibres Hydrauliques, avec le soutien de l'Agence Allemande de Coopération Internationale et le financement du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement.

Le succès de ce projet repose sur l'engagement des entreprises, l'expertise des consultants techniques et un suivi rigoureux mené par le Centre Technique du Textile et le Centre Tunisien International de Technologie de l'Environnement, en collaboration avec leurs partenaires.

Le Centre Technique du Textile a joué un rôle clé en intégrant les résultats du projet dans ses priorités stratégiques, promouvant ainsi des pratiques durables dans l'industrie textile tunisienne.

Cette collaboration démontre qu'une approche participative, réunissant le secteur public, les experts techniques et les financements privés, peut relever des défis environnementaux majeurs.

Fort de ces résultats prometteurs, le Centre Technique du Textile prévoit d'étendre cette approche à d'autres secteurs de l'industrie textile et à d'autres projets similaires, afin d'accompagner le secteur vers un avenir plus durable.

L'empreinte hydrique, selon la définition du réseau de l'empreinte hydrique, désigne la quantité d'eau utilisée pour produire les biens et services que nous consommons. Elle peut être mesurée pour un processus spécifique, comme la culture du riz, la production d'un produit tel qu'un pantalon en denim, le carburant pour les voitures, ou pour une entreprise multinationale dans son ensemble. L'empreinte hydrique peut également fournir des informations sur la quantité d'eau consommée par un pays ou un groupe de pays dans un bassin fluvial particulier ou à partir de nappes phréatiques.