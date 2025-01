Tunisie: Impulser les exportations

Parmi les secteurs décisifs pour la réalisation d'un développement global, durable permettant une assise socioéconomique solide, on citera celui des exportations dans la mesure où elles jouent un rôle crucial dans la dynamique nationale en général.

Cette situation vient d'être confirmée par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, lors de la tenue de la réunion périodique du groupe de travail "Tunisia Export Team", en annonçant qu'un certain nombre de problèmes en la matière, notamment le coût du transport et du financement, la numérisation des procédures d'exportation et la révision des lois régissant les investissements, vont être résolus dans les meilleurs délais.

En effet, les représentants des départements concernés ont pu examiner le programme de promotion 2025 touchant, notamment, les secteurs ciblés, en l'occurrence les industries alimentaires et le textile/habillement, sans oublier l'évocation des destinations d'exportation, plus précisément les nouveaux marchés prometteurs et ceux traditionnels, en plus, bien entendu, de la présentation du Programme national pour les expositions et événements à l'étranger pour 2025.

A noter qu'il est nécessaire de mettre le paquet quant à la conjugaison des efforts de tous et à la coordination des différentes parties intervenantes en vue de garantir un bon positionnement des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux, tout en consolidant la compétitivité des produits nationaux, dont particulièrement les dattes et l'huile d'olive.

D'ailleurs, le groupe "Tunisia Export Team", dont la charte a été adoptée depuis deux ans, est appelé à avoir un impact déterminant et un rôle essentiel en relevant les défis liés au soutien aux exportations, à la revalorisation de la dynamique économique dans son intégralité, surtout si l'on sait que vu sa composition réunissant des représentants de structures publiques et privées, ledit groupe a entre autres objectifs d'assurer la liaison entre les différents acteurs, tout en impulsant les manifestations de promotion des exportations tunisiennes à l'étranger.

En résumé, le projet de développement des exportations consiste à consolider les institutions commerciales, à accroître la compétitivité des exportateurs et à renforcer les interactions entre les secteurs public et privé pour la gestion et la promotion des exportations.

En d'autres termes, le projet vise, avant tout, l'élargissement de l'accès aux marchés étrangers et aux financements et à l'amélioration de l'efficacité et de la performance des opérations douanières et des contrôles techniques, afin d'optimiser la logistique commerciale.

C'est dire que soutenu par une volonté inébranlable du Président de la République, le secteur des exportations, impulsé, dans l'état actuel des choses, par le tandem "huile d'olive-dattes", se trouve bien mis sur les rails pour confirmer le "compter-sur-soi" et pour réaliser les meilleures performances.