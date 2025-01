Maroc: Les AREF de Casablanca-Settat et de Souss-Massa remportent le championnat national scolaire de rugby

Taza — Les équipes messieurs et dames des académies régionales d'éducation et de Formation (AREF) de Casablanca-Settat et de Souss-Massa ont remporté le championnat national scolaire de rugby 2024-2025, qui a pris fin samedi soir.

L'équipe masculine de l'AREF de Casablanca-Settat a remporté le titre pour la catégorie des moins de 18 ans, suivi de celle de l'AREF de Souss-Massa et de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra respectivement.

Chez les dames, la première place est revenue à l'équipe de l'Académie de Souss-Massa, alors que les deuxième et troisièmes ont été reportées respectivement par les académies régionales de Casablanca-Settat et de Draa-Tafilalet.

Dans la catégorie des moins de 15 ans, les rugbymen de l'Académie régionale de Rabat-Salé-Kenitra ont occupé la première place, tandis que la deuxième et troisième places sont revenues respectivement aux AREF de Souss-Massa et de Casablanca-Settat.

Chez les filles, l'Académie de Souss-Massa s'est classée première suivie des AREF de Marrakech-Safi et de Drâa-Tafilalet.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Promotion du sport scolaire au ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement préscolaire et des Sports, M. Abdessalam Mili a indiqué que le département de tutelle a élaboré un programme national pour le sport scolaire portant sur l'organisation de compétitions dans différentes disciplines sportives de généraliser la pratique de sports à l'ensemble des élèves.

Il s'est félicité du niveau de compétitivité et de l'excellente ambiance ayant marqué ce championnat national scolaire de rugby, soulignant que la promotion du sport scolaire vise à encourager les élèves à mettre en valeur leurs capacités et leurs talents.

Près de 320 élèves représentant plusieurs académies régionales d'éducation et de formation ont pris part à ce championnat de deux jours organisé par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement préscolaire et des Sports et la Fédération Royale Marocaine du sport scolaire en coordination avec l'Académie Régionale d'Education et de Formation de Fès-Meknès et la direction provinciale de Taza.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre du programme des activités sportives scolaires pour l'année 2024-2025 élaboré par le ministère, cette manifestation a été organisée sous le signe "Le sport scolaire pour des élèves ouverts et performants".