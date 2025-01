Afrique: Ligue des champions CAF - L'Espérance de Tunis et l'AS FAR en quarts, la RDC absente du tableau final

L'Espérance de Tunis et l'AS FAR, respectivement vainqueur du Djoliba AC (1-0) et auteur d'un match nul contre le Raja Casablanca (1-1), ont assuré leur place en quarts de finale de la Ligue des champions avant la dernière journée de la phase de groupes, tout comme les Sud-Africains d'Orlando Pirates et les Égyptiens d'Al Ahly. Le bilan est en revanche très décevant pour la RDC et la Côte d'Ivoire, dont tous les représentants sont déjà éliminés de la compétition.

La phase de groupes de la Ligue des champions CAF 2024-2025 approche de son terme, avec la conclusion ce dimanche 12 janvier de la cinquième journée de compétition qui a déjà scellé le sort de bon nombre d'équipes. Les équipes nord-africaines ont globalement négocié sans encombre leur chemin vers la phase finale, tandis que les clubs congolais et ivoiriens engagés jusqu'ici en seront eux absents.

L'Espérance de Tunis a obtenu son billet pour les quarts de finale en assurant l'essentiel face au Djoliba AC (1-0), reprenant même la tête du groupe aux Égyptiens du Pyramids FC qui avaient décroché de leur côté la toute première qualification de leur histoire en phase finale de la Ligue des champions en enfonçant le Sagrada Esperança (1-0).

Dans le groupe C, les Orlando Pirates ont éliminé de la compétition les Algériens du CR Belouizdad (2-1), s'emparant par la même occasion de la première place du groupe devant l'ogre égyptien Al Ahly, facile vainqueur du Stade d'Abidjan (3-1) qui restera quoiqu'il arrive bon dernier et n'a plus rien à espérer dans cette édition. Le choc de la dernière journée entre les Pirates et les Cairotes décidera du leader du groupe, alors que les deux équipes sont déjà assurées de poursuivre la compétition.

Zéro pointé pour la RDC

Pour la République démocratique du Congo, cette édition 2024-2025 est d'ores et déjà un échec sans appel puisque ses deux représentants ont été sortis de la compétition dès cette cinquième journée. Battu par le MC Alger (0-1) - qui jouera sa qualification face aux Young Africans la semaine prochaine - le TP Mazembe pointe à la dernière place de son groupe sans aucune victoire en poche et a déjà dit adieu aux quarts. Une élimination qui prend des allures de crise pour le club de Lubumbashi, qui avait atteint les demi-finales la saison dernière.

Le Maniema Union, lui aussi dernier de son groupe sans aucun succès au compteur, s'est incliné sur le fil après avoir longtemps tenu tête aux Mamelodi Sundowns (1-2). C'est une énorme erreur de son défenseur Exaucia Moanda dans les toutes dernières secondes du match qui a scellé l'élimination des Congolais. Dans le même groupe, le duel marocain entre l'AS FAR et le Raja Casablanca s'est soldé par un match nul (1-1), permettant aux Rabatais de se qualifier pour la phase finale alors que le Raja devra impérativement l'emporter et espérer un faux pas des Mamelodi Sundowns lors de l'ultime journée pour disputer la suite de la compétition.