Burkina Faso: Coopération Tokyo-Ouagadougou - Une délégation japonaise chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce vendredi 10 janvier 2025 à Ouagadougou, le directeur des Affaires africaines du ministère des Affaires étrangères du Japon, monsieur Shuichi Nishino. Etaient également à cette audience, monsieur Nagashima Jun, ambassadeur du Japon au Burkina Faso et ses collaborateurs.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines notamment l'agriculture, l'éducation, les infrastructures et l'intégration des peuples à travers les échanges culturels.

Le chef du gouvernement burkinabè a annoncé à son hôte les grandes avancées de la lutte pour la souveraineté enclenchée par le peuple burkinabè. Sur le sujet, le Premier ministre a notamment apprécié la constance de l'appui du Japon au Burkina Faso et rassuré son hôte de la disponibilité de son gouvernement à ouvrir une nouvelle page de coopération avec le peuple japonais. « J'ai la chance et le privilège d'avoir une audience avec le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour mieux connaître la situation et la réalité du Burkina Faso afin de mieux développer nos relations », a déclaré monsieur Shuichi Nishino, à sa sortie d'audience. Appréciant la dynamique de promotion du développement endogène enclenchée par le gouvernement, le diplomate japonais a assuré que son pays s'engage à accompagner le Burkina Faso.

« Maintenant, le Burkina Faso a changé de trajectoire et essaie de promouvoir le développement endogène et nous souhaitons accompagner cette direction », a-t-il soutenu. Cette rencontre a permis à la délégation japonaise de connaitre davantage les aspirations et les besoins du Burkina Faso, toute chose qui favorisera une meilleure coordination de la coopération entre le Japon et le Burkina Faso.