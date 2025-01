Algérie: Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes - Les lauréats distingués à Timimoun

Timimoun — Les lauréats de la 5e édition du prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes ont été distingués dimanche au théâtre en plein air de Timimoun, lors d'une cérémonie organisée dans le cadre des festivités nationales officielles du Nouvel An amazigh (Yennayer 2975), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Placée sous le slogan "Yennayer...l'authenticité de l'Algérie triomphante tissée par les ksour du Gourara", cette manifestation culturelle (10-12 janvier) est organisée par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA).

Présidée par le Secrétaire général (SG) du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, la cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le conseiller du président de la République chargé des Organisations non gouvernementales et des droits de l'Homme, M. Hamid Lounaouci, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (HATPLC), Salima Mesrati, ainsi que des représentants de différentes institutions, des autorités locales du jury et un public nombreux.

Le Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes comprend quatre catégories, à savoir linguistique, littérature d'expression amazighe et traduite en tamazight, recherches sur le patrimoine culturel immatériel amazigh, et sciences technologiques et numériques.

Le jury, présidé par Djamil Aïssani, a annoncé les résultats suivants : dans la catégorie linguistique, le premier prix n'a pas été décerné, tandis que le deuxième et le troisième prix ont été attribués respectivement aux candidatas Naima Hamdi et Ilyes Farknis de la wilaya de Bejaia.

Quant à la catégorie de littérature d'expression amazighe et traduite en tamazight, le premier prix est revenu à Farhat Oumar Ouchabane, le deuxième prix à Rachida Takourabet (Tizi-Ouzou), alors que le troisième prix a été attribué à Houssam Haddad (Batna).

S'agissant de la catégorie de recherches sur le patrimoine culturel immatériel amazigh, le premier prix a été décerné à Abdennasser Bezza (Batna), le deuxième prix n'a pas été attribué et le troisième prix est revenu à Mohamed Mouloud El-Ouas (Tamanrasset).

Pour la catégorie de sciences technologiques et numériques, le premier et le troisième prix n'ont pas été décernés, alors que le deuxième prix est revenu à Abderrezak Belkharaz (Béjaïa).

Dans son allocution à cette occasion, M. Assad, a rappelé que le Prix du président de la République de la littérature et la langue amazighes, créé conformément à un décret présidentiel en 2020, est considéré comme l'un des mécanismes les plus importants mis en place par l'Etat pour promouvoir la langue et la culture amazighes.

Et d'ajouter : "ce prix vise à honorer les meilleures oeuvres littéraires et scientifiques et à encourager la recherche et la créativité en linguistique".

Les cinq éditions du prix ont suscité une large participation, témoignant, selon lui, du "grand enthousiasme et de la ferme volonté des Algériens de faire progresser leur langue nationale et officielle".

"Les festivités du Nouvel An amazigh ne constituent pas seulement un évènement passager, mais plutôt une plateforme pour renforcer notre identité nationale, unir nos rangs et mobiliser nos énergies en vue de bâtir une Algérie forte et unie, fière de son histoire profonde et de ses positions souveraines, et riche de son patrimoine culturel et linguistique", a-t-il précisé.

Le SG du HCA a, à cette occasion, exprimé sa gratitude au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien constant et son engagement envers tout ce qui contribue à renforcer l'identité nationale dans toutes ses dimensions.