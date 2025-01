Angola: Des accidents de la route font 27 morts ce week-end au pays

Luanda — Vingt-sept personnes sont mortes le week-end dernier en Angola à la suite de 73 accidents de la route, ce qui représente une augmentation de 10 décès par rapport à la semaine précédente, a rapporté ce lundi à Luanda le surintendant João de Souza.

Selon le surintendant, il y a eu une augmentation de 12 accidents par rapport à la même période de la semaine précédente, causant 131 blessés, soit 46 de plus qu'auparavant.

A l'occasion, l'officier a souligné un accident survenu le samedi 10, dans la municipalité de Quipungo, province de Huíla, impliquant une voiture de tourisme lourde, causant 6 morts et 8 blessés, ainsi que la collision entre une voiture et un moto, dans la municipalité de Tomboco (Zaire), qui a causé trois morts et deux blessés.

Il a également annoncé que la province de Luanda avait enregistré le plus grand nombre d'accidents, avec 11, soit une réduction de cinq, qui ont causé trois morts (deux de moins) et 14 blessés (un de plus), suivie de Huíla, avec 7 accidents (un de moins), cinq morts (trois de plus) et cinq blessés (un de plus).

« En ce qui concerne les jours de week-end, dimanche a été le jour avec le plus d'accidents, 30, le jour le plus meurtrier, avec 14, et vendredi a été le jour avec le plus de conséquences en termes de blessures, 69 », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne les crimes contre la sécurité dans les transports, il a évoqué un bilan de 28, dont 27 pour conduite en état d'ivresse et un pour conduite illégale.