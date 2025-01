Sénégal: Tambacounda - Des cadeaux offerts aux enfants du personnel de l'administration et en situation de vulnérabilité

Tambacounda — L'amicale du comité régional de développement (CRD) de Tambacounda, a organisé un arbre de Noël décalé pour offrir des cadeaux, à des enfants du personnel de l'administration et en situation de vulnérabilité, a constaté l'APS.

Cette cérémonie s'est déroulée à la gouvernance de Tambacounda en présence du gouverneur, Guedj Diouf et du préfet, Alioune Badara Mbengue et de chefs de service membres de ladite amicale.

»Cet arbre de Noël est l'occasion pour nous d'offrir ce que nous avons de plus cher à ces enfants. Un enfant quelque soit sa situation est un don du ciel, nous devons l'encadrer, le chérir et lui offrir de l'amour pour qu'il puisse évoluer, grandir et s'épanouir dans la société », a déclaré Fatima Zahara, vice-présidente de l'amicale, lors de la cérémonie.

»Dans ce monde obscur, nous devons servir de modèle, de repère et de mémoire à ces enfants », a ajouté Mme Zahara, par ailleurs coordinatrice de la commission de l'emploi et de l'entrepreneuriat de l'amicale du comité régional de développement (CRD) de Tambacounda.

Le chef de l'exécutif régional a magnifié l'organisation d'un telle activité dans la région de Tambacounda. Guedj Diouf a invité les enfants à la persévérance dans les études pour assurer la relève de demain.

»En organisant cette activité, nous avions comme objectif de promouvoir la diversité, de promouvoir les échanges entre les enfants et l'égalité des chances. Nous voulons apporter notre contribution à la construction d'une société plus inclusive et bienveillante », a-t-il expliqué.

M. Diouf a ajouté que cette cérémonie constitue »un prétexte pour participer à la promotion de l'inclusion sociale au niveau de la région de Tambacounda ».

» Aux enfants, je voudrais ainsi dire, que c'est eux l'avenir du Sénégal et l'avenir de demain. Ces cadeaux doivent être une motivation pour poursuivre le travail à l'école et avoir de bons résultats », a-t-il lancé.