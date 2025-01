Guinée: La coalition nationale publiez Ce que vous Payez présente la Norme ITIE 2023

La coalition nationale publiez ce que vous payez (PCQVP) Guinée a organisé du 10 au 11 janvier 2025 à Conakry, un atelier de formation à l'intention des organisations féminines, les membres du groupe multipartite, les membres de PCQVP sur la politique mondiale genre, la norme ITIE 2023 et l'identification des impacts des changements climatiques sur les femmes dans les zones minières en Guinée, a constaté Aminata.com à travers un de ses reporters.

Dans son discours, Docteur Alpha Abdoulaye Diallo, président de PCQVP Guinée a dit que cette formation est organisée pour renforcer les capacités des organisations féminines membres de PCQVP et ses partenaires, mais aussi renforcer les capacités du groupe multipartite sur la politique mondiale genre de Publiez Ce Que Vous Payez Internationale mais aussi sur les avancées et les évolutions de la norme 2023 de l'ITIE.

"Cette norme a plusieurs évolutions aujourd'hui mais nous allons mettre le focus sur l'évaluation des impacts de l'exploitation minière sur les femmes mais aussi sur les exigences environnementales, les exigences sociales liées à l'emploi des femmes, les exigences liées à l'emploi des locaux dans les entreprises minières mais aussi toutes les questions liées à la transparence de toute la chaîne de valeur depuis l'octroi des licences mais aussi la perception des revenus issus du secteur extractif et l'utilisation de ces revenus pour un meilleur partage au niveau local. Parce que le plus souvent, ceux qui sont impactés par l'exploitation des ressources naturelles sont au niveau local.

Donc, il est extrêmement important que les mécanismes des financements locaux soit mis en pratique à savoir l'ANAFIC, le FODEL. Que ça soit une réalité pour que les populations au niveau local ressentent ces revenus au niveau national en termes d'amélioration des pistes rurales pour l'accessibilité à ces localités, pour l'écoulement des produits agricoles mais aussi en termes de structures sanitaires, par rapport à la sécurité de la population. Bref, nous devons véritablement renforcer les services sociaux de base à travers les ressources minières pour un meilleur partage des revenus à toute la population guinéenne", a-t-il expliqué.

Poursuivant, le président de Publiez Ce Que Vous Payez Guinée a parlé des persécutions auxquelles on peut s'attendre.

"Cette formation vise à outiller les membres du groupe multipartite de l'ITIE à savoir les acteurs de la société civile, les entreprises minières, les cadres de l'État pour que le plan de travail de l'ITIE Guinée prenne en compte l'ensemble des exigences et des évolutions surtout liées au genre, les exigences liées à l'environnement qui sont des exigences introduites en 2023 pour que véritablement la question de la transition énergétique, la question de la corruption dans le secteur extractif soit au coeur du travail de l'ITIE Guinée", a-t-il indiqué.

De son côté, Hadja Aïcha Barry, membre de PCQVP Guinée a dit que de 2018 à maintenant, il y a eu une grande avancée en ce qui concerne la prise en compte du genre dans le secteur extractif parce que selon elle, c'est à l'issue des différentes formations, des projets pilotes qu'il y a eu depuis 2018 que progressivement, il y a eu la norme ITIE 2019, la politique mondiale genre en 2022 qui ont été la base de la prise en compte effective du genre dans le secteur minier en général. Mais, précise-t-elle, il y a toujours des réticences qui doivent être levées et comprises par les responsables au niveau de la prise de décisions notamment le comité de pilotage, les sociétés minières et la société civile.

"À l'issue de cette formation, ce que nous espérons obtenir, c'est qu'au niveau des postes de prise des décisions, tout ce qui a été mis en place, que le plan d'action de la politique mondiale soit pris en compte et que tout ce qui a été fait dans la norme ITIE 2019 et 2023 soit appliqué pour faire avancer le genre et que cela puisse se répercuter sur les populations impactées", a-t-elle renchéri.

Pour sa part, le consultant Hafiziou Barry a dit que l'objectif était de présenter les changements apportés aux différents acteurs de la société civile pour qu'ils s'approprient et pour que le pays se prépare davantage à répondre aux différentes exigences formulées dans cette nouvelle norme 2023.

"Nous sommes à un atelier de présentation de la norme ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives) 2023. Quels sont les changements apportés dedans ? Donc l'objectif était de présenter les changements apportés aux différents acteurs de la société civile pour qu'ils s'approprient et pour que notre pays se prépare davantage à répondre aux différentes exigences formulées dans cette nouvelle norme 2023. Les changements qui ont été apportés en termes d'amélioration, c'est notamment dans le cadre de lutte contre la corruption. Plusieurs exigences ont été renforcées pour que désormais des publications soient faites dans ce cadre là. Ensuite, il y a un autre volet concernant la transition énergétique.

Là aussi, il y a des exigences qui ont été introduites notamment la publication de la politique et du plan national de transition énergétique. Et aussi, s'il y a des investissements que l'État prévoit, de publier ces investissements-là. Il y a également les questions environnementale, sociale et de genre qui ont été prises en compte, renforcées dans le cadre de cette norme 2023. Il faut féliciter les acteurs guinéens qui ont poussé beaucoup pour que l'initiative prenne en compte la question de genre. Et en dernier lieu, la perception des recettes. Donc, là aussi, il y a lieu de bien s'assurer que les recettes sont perçues régulièrement et publiées conformément à leur perception au niveau de la norme ITIE 2023", a fait savoir le consultant.

Pendant deux jours, les participants et les facilitateurs ont échangé autour des thèmes comme: "Changements climatiques: définition, causes, effets"; "Les impacts des changements climatiques sur les femmes dans les zones minières en Guinée"; "Changements climatiques et exploitation minière"; "Changements climatiques et genre".