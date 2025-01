Afrique de l'Ouest: Sénégal-Mauritanie - Le Premier ministre Ousmane SONKO effectue ce dimanche sa première grande visite à Nouakchott sur fond d'odeur de gaz

Le Premier ministre sénégalais Ousmane SONKO à la tête d'une importante délégation est attendu en Mauritanie ce dimanche pour sa première visite officielle depuis sa nomination à la tête du gouvernement.

Son séjour de 72 heures dans la capitale mauritanienne sera marqué par des réunions d'échanges de haut niveau avec son homologue mauritanien Moctar Ould Njaay. Il sera beaucoup question aussi de lubrifier la diplomatie économique et d'optimiser les enjeux et opportunités de l'ouverture officielle le 31 décembre 2024 du premier puits du gisement gazier dénommé Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Nouackchott accueille ce dimanche soir le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, pour une visite de travail et d'amitié de trois jours. Très attendu par les autorités mauritaniennes et la communauté sénégalaise vivant en Mauritanie, ce séjour de trois jours du Premier ministre Ousmane SONKO marque un tournant majeur dans la relance de la machine diplomatique et économique sur l'axe Dakar- Nouakchott.

Sous l'impulsion des présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui ont déjà montré la voie et la nécessité de consolider les relations de bon voisinage, suite aux deux visites officielles des Chefs d'État de part et d'autre dans les capitales respectives en juillet et mi- décembre 2024, le déplacement à Nouakchott du Premier ministre Ousmane SONKO revêt un cachet particulier.

Les deux pays ont franchi une étape décisive dans l'exploitation de leurs ressources gazières communes avec le lancement le 31 décembre dernier du premier puits du méga gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé en partenariat avec les compagnies British Petroleum (BP), Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et Petrosen.

Avant cette première visite du Premier ministre Ousmane SONKO, le ministre sénégalais de l'Énergie Birame Souleye DIOP, comme l'avait révélée en exclusivité Confidentiel Afrique, s'était rendu avec une équipe d'experts le 19 décembre dernier à Nouakchott aux allures d'une opération commando à bord d'un avion militaire en vue de faire bouger les lignes.

Le Comité stratégique du projet GTA placé sous la co-présidence du ministre mauritanien de l'Énergie et du Pétrole Mohamed Ould Khaled et du ministre Birame Souleye DIOP travaille pour une meilleure optimisation des retombées socio-économiques du méga projet gazier en faveur des deux nations. Ce gisement produira environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an et fera de ces deux pays une puissance régionale énergétique.