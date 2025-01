Congo-Brazzaville: Les 'Avant-premières Lamuka' - « Attente » en diffusion le 17 janvier

Initiés dans le but de promouvoir le cinéma congolais au plan national et à l'international, les "Avant-premières Lamuka" se poursuivent en inscrivant le long métrage « Attente » comme premier rendez-vous de l'agenda 2025.

Le 17 janvier, à partir de 18h00, les spectateurs sont invités à naviguer sur la toile pour le troisième périple des "Avant-premières Lamuka" avec la diffusion exclusive du film « Attente » de la réalisatrice congolaise Divana Cate. A en croire les promoteurs de Lamuka, la billetterie pour cette diffusion internationale est déjà ouverte en ligne. Le prix variant entre ⁠4,5 € pour l'Afrique et ⁠7,5 € pour le reste du monde. Le nombre de places est limité à 10 000 personnes. Par ailleurs, le film ne sera disponible en ligne que pendant 48 heures.

Dans un contexte où les cinéastes congolais n'ont pas assez de moyens pour organiser des grandes-premières à l'international, cette initiative se positionne comme une vitrine pour les acteurs congolais du 7e art ainsi qu'une promotion de leurs oeuvres afin de toucher un plus large public. Et aussi, attirer l'attention de potentiels producteurs et partenaires afin d'accompagner les réalisateurs locaux.

Par ailleurs, les "Avant-premières Lamuka" ont non seulement pour objectif de promouvoir les créateurs congolais mais globalement les Africains émergents et leurs oeuvres, d'offrir une vitrine internationale à un public de qualité, composé d'experts, de critiques et d'amateurs passionnés de cinéma ainsi que de maintenir la rareté et l'exclusivité des oeuvres avant leur parcours commercial. Une expérience interactive au-delà de la simple projection, et lorsque l'événement virtuel est associé à un événement physique, les "Avant-premières Lamuka" sont l'occasion d'échanger avec les réalisateurs et équipes de production.

Synopsis du film

« Attente » raconte l'histoire captivante de Sandra, une jeune femme congolaise qui prend la courageuse décision d'attendre son fiancé parti pour la France, malgré l'opposition de sa famille. Installée dans une banlieue difficile, elle croise le chemin de personnages comme Ben, Rufin et un sage, chacun porteur de ses propres attentes. Entre amitié, jalousie et amertume, Sandra se retrouve plongée dans un conflit intérieur entre son désir de liberté et les attentes de sa famille. Dans ce quartier en perpétuelle effervescence, les relations humaines se dévoilent dans toute leur complexité.