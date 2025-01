Afrique: Dispositif centralise des projets du plan quinquennal 2025-2029 - Élimane Kane de Legs Africa se démarque de Sonko

Le président du Think « Legs Africa » juge « inopérante » la décision du Premier ministre, Ousmane Sonko de mettre en place un dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets, découlant des 26 objectifs stratégiques et des réformes du plan quinquennal 2025-2029 ».

Invité de l'émission Objection de la radio Sudfm (privée) hier, dimanche 12 janvier, Élimane Haby Kane, évoquant des risques d'alourdissement du processus de prise de décision, prône plutôt un système d'information qui permet au Premier ministre de pouvoir suivre à temps réel la progression des projets.

Le président du Think « Legs Africa » s'invite dans le débat relatif à la décision du Premier ministre, Ousmane Sonko de mettre en place un «dispositif renforcé pour le pilotage, le suivi et l'évaluation des projets, découlant des 26 objectifs stratégiques et des réformes du plan quinquennal 2025-2029». Interpellé hier, dimanche 12 janvier, lors de son passage dans l'émission Objection de la radio Sudfm (privée), sur la pertinence de cette décision, annoncée à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 8 janvier, Élimane Haby Kane n'est pas allé par quatre chemins pour se démarquer de cette mesure du Premier ministre.

Selon lui, cette décision du Premier ministre, Ousmane Sonko, est « inopérante ». Pour justifier sa position, le président du Think « Legs Africa » a indiqué que « ce n'est pas bon, la centralisation». « Cette centralisation, non seulement elle ne mobilise pas, mais elle crée des résistances internes, également elle alourdit le système et le processus de prise de décision, donc un impact sur l'efficacité », a-t-il prévenu.

Poursuivant son analyse, l'invité d'Objection prône en lieu et place de ce dispositif centralisé de « pilotage, de suivi et d'évaluation des projets », « une gouvernance décentralisée, déconcentrée » avec un tableau de bord rigoureux logé au niveau de la Primature pour les besoins du suivi et d'évaluation. « Je pense qu'il faut quand même, si les choses sont bien planifiées, laisser les structures et les institutions à toutes les échelles de contrôle.

Et maintenant s'assurer effectivement du suivi et de l'évaluation. C'est ça qui est important. C'est de cela que le Premier ministre a besoin. C'est-à-dire, mettre en place un système d'information pertinent, performant, qui lui permet de pouvoir suivre à temps réel la progression des projets. Mais jusqu'à centraliser la décision sur tous les investissements ambitieux qu'on veut faire sur les cinq ans, je pense que ça risque de créer des blocages », a laissé entendre Élimane Haby Kane lors de son face-à-face avec notre confrère Baye Oumar Guèye de Sud Fm.