Gabon: Remise des diplômes promotion Oligui Nguema à l'ENEF

Ce sont au total, 513 impétrants, baptisés promotion Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, sortis de l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), qui ont reçu leur diplôme. C'était ce samedi 11 janvier 2025 en présence du Vice-Président de la transition, Joseph Owondault Berre, représentant le chef de l'État et bien d'autres autorités gouvernementales, parlementaires, militaires, parents et amis.

Finie la formation, place au monde du travail. C'est une énième cuvée des diplômés, sortis de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, qui a servi de cadre pour la cérémonie de remise de parchemins. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Vice-président de la transition et les autres autorités. Il a dans son allocution, rappelé que le Gabon a régulièrement été cité en exemple et fait l'objet de félicitations internationales pour sa position parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques, la gestion durable des forets et la compensation carbone, pour ne citer que ces pans.

De ce qui précède, Joseph Owondault Berre, représentant le chef de l'Etat, a souligné l'importance de l'amélioration des stratégies de gestion forestière, la promotion des partenariats internationaux et l'adoption de pratiques novatrices garantissant des retombées devant profiter directement à la population gabonaise. Cela requière pour lui, des agents bien formés.

Il a, à ce titre, tenu à féliciter solennellement, le Directeur Général , Dr Bruno Nkoumankali, ainsi que son staff, pour les formations mises en oeuvre au sein de cet établissement, bras séculier de la formation des agents des Eaux et Forêts. Il a d'ailleurs rassuré les responsables de cette grande école, d'être leur porte voix, auprès des instances idoines qui pourraient faciliter la réhabilitation nécessaire des infrastructures dudit établissement supérieur qui continue de faire la fierté du Gabon sur le plan local, sous-régional et international.

La représentante de l'association des stagiaires Enef, a au nom de ses collègues, exprimé toute sa gratitude à l'endroit du Vice-Président de la transition et surtout, souligné les efforts consentis par le Directeur de leur école, Dr Bruno Nkoumankali. Ce dernier, selon elle, ne cesse d'imposer discipline, travail et rigueur dont-il incarne. Faisant sienne la pensée de Frantz Fanon, qui dit : "Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission : la remplir ou la trahir ", ses collègues et elle promettent de donner le meilleur d'eux, tout en agissant dans le bon sens.

Le Directeur de l'ENEF, tout en souhaitant ses voeux les meilleurs au Président de la transition, a fait une mention spécial à son représentant, le Vice-président, Joseph Owondault Berre, qui a marqué de sa présence à cette cérémonie. Il a souligné l'importance de la formation qu'offre l'établissement dont il a la charge. Et s'adressant aux lauréats, il n'a pas manqué de dire que : " Je voudrais qu'en chacun de vous, vous portiez les valeurs du mérite, oui, parce que vous allez appartenir à la société du mérite".

Aussi, les a t-il félicité et encouragé à travailler avec abnégation et discipline. "Je vous encourage donc de vous rappeler chaque jour que vous êtes des dignes serviteurs de la nation car ayant reçu durant tout votre séjour à l'ENEF, une formation axée sur la discipline militaire dont vous en êtes désormais le porte étendard".

Présent pour la circonstance, le ministres des Eaux et Forêts a lui aussi, rappelé , ô combien cette école est le pilier de la formation du ministère dont il a la charge. Il n'a pas manqué de rappeler aux lauréats, leur engagement sous le drapeau.

La cérémonie a pris fin avec la présentation du drapeau, l'hymne national et la parade militaire.

MTM