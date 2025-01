Congo-Kinshasa: Ituri - Plus de 300 de cas de violences sexuelles recensés en 2024 dans le site des déplacés de Djugu

Plus de 300 cas de violences sexuelles et basées sur le genre ont été recensés au cours de l'année 2024 dans le site des déplacés de Rho, situé à environ 100 kilomètres de la ville de Bunia, dans le territoire de Djugu, (Ituri).

Ces chiffres ont été publiés vendredi 10 janvier par l'Infirmier titulaire de la zone de santé de Blukwa, où certaines victimes dont l'âge varie entre 12 et 13 ans sont prises en charge.

Selon cet infirmier, la plupart sont des filles déplacées qui se livrent à la prostitution pour leur survie, suite aux conditions difficiles de vie dans ce site, avec le risque de contracter des maladies sexuellement transmissibles.

Pour sa part, le responsable de cette structure sanitaire, Dr Dhey Lembu, demande aux leaders communautaires d'intensifier les sensibilisations de masse dans ce site afin de réduire ces violences sexuelles.

Il affirme avoir recensé en décembre 2024, 19 filles mineures portant des grossesses, mais aussi plusieurs jeunes filles en âge scolaire déjà mariées.

« On a constaté dans le site qu'il y a encore des cas de viol, des enfants qui se sont mariées et qui portent des grossesses précoces. A cause du manque de moyens, il y a des jeunes filles qui ont une sexualité non protégée et tombent enceinte. Le mois dernier ici nous avions dix-neuf cas. Et comme le site est très vaste, il y a d'autres, particulièrement des enfants qui se livrent à la prostitution à cause du manque de moyens », regrette-t-il.

Dr Dhey Lembu indique aussi que les femmes qui viennent en consultation prénatale dans la zone de santé de Blukwa, sont majoritairement âgées de moins de 18 ans.

Il appelle à l'intensification des sensibilisations dans ce site afin d'inverser cette tendance.