Afrique: Lutte contre la corruption - Les Etats-Unis et le Nigéria s'accordent pour restituer près de 53 millions de $ détournés

Les États-Unis et le Nigéria ont annoncé un accord visant à rapatrier rapidement environ 52,88 millions de dollars de produits de corruption confisqués. Cette information est issue d’une déclaration conjointe des deux États publiée le 10 janvier.

En vertu de cet accord signé, « les fonds récupérés seront utilisés pour financer des projets d’électrification au Nigeria et des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme ».

Selon le document, ces fonds ont été confisqués au profit des États-Unis dans le cadre de l’initiative de récupération des avoirs de la kleptocratie du ministère américain de la Justice. « Il s’agit d’une étape importante dans la collaboration en cours entre le Nigeria et les États-Unis pour lutter contre la corruption et récupérer les avoirs détournés ».

Pour rappel, dans le cadre de procédures judiciaires qui se sont terminées en 2023, la section du blanchiment d’argent et du recouvrement des avoirs du ministère de la Justice des États-Unis, l’unité de corruption internationale du Federal Bureau of Investigation et l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation ont réussi à confisquer divers actifs de grande valeur, notamment le superyacht Galactica Star et des biens immobiliers de premier ordre en Californie et à New York.

Le document a indiqué que les avoirs confisqués avaient été acquis « illégalement à l’aide de fonds liés au blanchiment d’argent et à un complot visant à corrompre l’ancienne ministre des Ressources pétrolières, Diezani Alison-Madueke ». « Les autorités nigérianes ont joué un rôle essentiel en fournissant une aide substantielle à l’enquête américaine », souligne la source.

Dans la déclaration conjointe, les deux pays soulignent l’importance d’une utilisation responsable et efficace de ces fonds, en intégrant des mécanismes permettant d’assurer la transparence et la reddition de comptes.

Il faut noter que « les avoirs rapatriés représentent un investissement commun dans le développement du Nigeria, renforçant ainsi le partenariat durable entre les deux nations ». Les deux gouvernements réitèrent ainsi leur engagement en faveur de la transparence et de l’utilisation responsable des avoirs récupérés au profit du peuple nigérian.

C’est dans cette perspective que le document a indiqué que le gouvernement fédéral du Nigéria reste déterminé à promouvoir la responsabilisation et la bonne gouvernance, soulignant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la corruption.

Toutefois, « le gouvernement des États-Unis reste inébranlable dans son engagement à lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent », a conclu le document.