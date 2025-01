Soudan: Aggar - La cohésion est la bonne manière de construire et nous ne permettrons à aucune force interne ou externe de semer la discorde entre nous

Le vice-président du Conseil de souveraineté, le commandant Malik Aggar, a déclaré : « Nous ne permettrons à aucune force externe ou interne de semer la discorde entre nous, ni entre ceux qui cherchent à obtenir le pouvoir au détriment du sang des Soudanais, pour servir des intérêts extérieurs et les agendas suspects ne réussiront pas.

Il a souligné que le Soudan est trop grand pour être réduit à ses mesquines ambitions, et trop grand pour être utilisé comme une carte dans ses conflits régionaux et internationaux.

Aggar a noté que cette grande nation a traversé des expériences difficiles et dures, mais qu'elle les a surmontées et en est sortie plus forte et plus solide, et les difficultés ne feront qu'accroître sa fermeté et sa cohésion. Il a ajouté : "Notre unité est notre arme la plus puissante. Nous devons travailler ensemble pour parvenir à une paix durable, à un développement durable et à une véritable égalité entre tous les peuples soudanais".

Il a expliqué que cette guerre n'était pas seulement une crise, mais plutôt un test de notre détermination nationale et de la fermeté de notre peuple, et a démontré au monde entier que les Soudanais sont invincibles. Il a déclaré : « Vous avez prouvé que l'indépendance n'est pas juste. un événement à célébrer, mais plutôt une responsabilité portée sur les épaules, et une lutte continue contre tous ceux qui tentent de nous nuire. » Avec la souveraineté de notre pays et la dignité de notre peuple.

Aggar a déclaré que la guerre a rassemblé les patriotes du Soudan autour d'un seul objectif. Il a déclaré que cela nous a redonné l'espoir de construire une véritable unité nationale, basée sur la justice, l'égalité et la citoyenneté sans discrimination, ajoutant que cette cohésion dans la pratique est la bonne voie pour construire le nouveau Soudan, dont rêvent toutes les femmes et tous les hommes soudanais. .

Il ne s'agissait pas seulement d'une tragédie, mais d'une opportunité de repenser notre voie nationale pour établir un véritable projet de développement national qui jetterait les bases de la construction d'un Soudan d'après-guerre. Le moment est venu de concrétiser les slogans que les Soudanais ont toujours brandis : liberté, paix et justice.

Il a souligné que beaucoup de gens parlent de démocratie, qui est une revendication légitime et constante. La démocratie issue du pluralisme soudanais et de la justice sociale est le seul moyen de retirer les armes de la pratique politique. Cependant, pour atteindre l'étape de transformation démocratique, nous devons d'abord restaurer l'État, en renforçant sa structure unifiée, en développant ses capacités fonctionnelles et de performance et en établissant des institutions étatiques neutres au service de tous les citoyens sans exception. Cela inclut les forces armées soudanaises et l'institution militaire qui comprend la police, les forces de sécurité et d'autres forces régulières, dans lesquelles toutes les forces nationales de lutte armée seront intégrées, pour faire partie d'une armée nationale unique avec une direction unifiée, protégeant l'ensemble du Soudan. et tout son peuple.