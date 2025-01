Ile Maurice: Formations annexes - La Maison familiale rurale de l'est recrute...

La Maison familiale rurale (MFR) de l'est, à Camp-Raffia, Flacq est à la recherche de jeunes pour entamer la nouvelle rentrée, prévue le 20 janvier. Selon sa directrice, Jyoti Derochoonee-Jatoo, la MFR de l'est, fondée en 2011, vise surtout les enfants qui ont délaissé les bancs de l'école tôt et ne savent pas vers quoi se tourner. «Ici, on accompagne des jeunes de 16 à 18 ans, peu importe leur parcours académique. Nous les formons à des métiers liés à l'hôtellerie, comme la cuisine, la pâtisserie, la maintenance ou encore le secrétariat et l'agriculture organique.»

Ainsi, explique-t-elle, le but dans un premier temps est d'initier les élèves de la MFR à ces cours. «Nous leur offrons aussi en simultané des cours en literacy and numeracy s'ils n'ont pas le niveau. Une fois cette étape franchie, les jeunes sont envoyés en stage dans des hôtels pour acquérir l'expérience nécessaire. Nous avons le soutien de plusieurs hôtels de renom dans l'est du pays. Dans la plupart des cas, ces hôtels embauchent même nos jeunes, une fois leur stage terminé. Ce qui est encourageant, car l'enfant a une ouverture sur le monde du travail avec la MFR.» Jyoti DerochooneeJatoo ajoute qu'en 2025, la MFR de l'est espère accueillir 40 nouveaux jeunes. Pour cela, elle dispose de quatre animateurs et de 12 autres bénévoles ainsi que des intervenants extérieurs qui viennent former les jeunes qui suivent les cours de la MFR. «Nous avons aussi le soutien indéfectible du président de la fédération de la MFR de Maurice et Rodrigues, Philippe Ah-Chuen à ce sujet.»

Sevam Ramsarran , 23 ans, habitant de Montagne-Longue est parmi ceux qui ont suivi les cours de la MFR de l'est de ses 16 à 18 ans sous la section cuisine. «Mo ti extra bitor kan monn rentre... J'avais de longs cheveux et pour rien au monde je ne voulais les couper puis peu à peu je me suis rangé dans le droit chemin. J'ai réalisé la chance et l'opportunité qui s'offraient à moi avec ces cours de la MFR...» Le jeune homme a alors complété ses cours et fait son stage à l'hôtel Veranda de Palmar, puis il a pris de l'emploi dans un hôtel mais le coeur n'y était pas. «J'ai beaucoup appris dans mon travail. Me mo leker ti res dan MFR.» Il décide alors d'y retourner comme bénévole. Il a, dans un premier temps, dispensé des cours de sport aux jeunes de l'établissement chaque jeudi.

Puis, il a été embauché comme animateur à la MFR de l'est et depuis, il partage ses connaissances acquises au quotidien avec ceux qui sont plus jeunes que lui. «Je fais des classes sur des techniques en cuisine, je leur prépare à manger et je leur donne aussi des conseils avant qu'ils ne partent en stage sur le fonctionnement des entreprises et comment il faut se comporter en tant qu'employé notamment.» Le jeune homme encourage vivement ceux qui ne savent pas vers quelle filière se tourner ayant quitté l'école trop tôt de venir les rejoindre afin d'aspirer à une vie meilleure.

Soutenir la réussite des élèves

En 2025, Alaprann.mu poursuit sa mission de rendre une éducation de qualité accessible à tous les élèves mauriciens pour les accompagner vers la réussite scolaire et un avenir prometteur. Le CEO d'Alaprann.mu, Thibault Walle, un collaborateur de l'express, nous décrit son projet et son programme pour l'année 2025.

«Nous offrons en complément des cours conventionnels à l'école une plateforme en ligne pour des élèves qui veulent faire plus ou ceux qui ont besoin d'un appui. Notre philosophie repose sur l'utilisation du créole comme pont entre les élèves et l'apprentissage de l'anglais, pour favoriser une compréhension approfondie et une progression harmonieuse. Nous croyons fermement que cette approche bilingue permet de renforcer les bases linguistiques et de créer un environnement d'apprentissage inclusif et engageant.»

«Nous proposons une variété de matières en Grade 9 : Maths, anglais, français, biologie, physique et ICT ; et en Grades 10-11 : Biologie, Business Studies, Chimie, Computer Science, économie, français et anglais. Cette année, nous souhaitons renforcer notre collaboration avec les secteurs public et privé pour diffuser davantage nos cours et atteindre un maximum d'élèves. En unissant nos efforts avec nos partenaires, nous aspirons à offrir aux jeunes, en particulier les plus vulnérables, les outils nécessaires pour surmonter les défis académiques.»

«Nous exprimons notre profonde gratitude envers Eclosia Group, Baie du Cap Estate, JPH Charters et Blue Chip Capital, qui ont généreusement sponsorisé plus de 50 enfants vulnérables pour l'année scolaire 2025. Leur soutien témoigne de l'impact positif que peuvent avoir des partenariats solidaires. De plus, nous sommes ravis d'annoncer notre première collaboration avec Keats College à Chemin-Grenier, soutenue par les groupes ENL et Rogers, qui partagent notre vision d'une éducation accessible et innovante.» «Nous remercions également Bio Culture, qui contribuera au financement de la production de cours pour les Grades 7 et 8, renforçant ainsi notre engagement à rendre l'éducation plus inclusive et abordable. Avec des initiatives communes, nous pouvons bâtir un avenir où chaque élève mauricien aura les moyens de réussir. Ensemble, faisons de 2025 une année de transformation et d'espoir ! Pour en savoir plus, visitez alaprann.mu.»