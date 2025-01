Angola: Le gouvernement de Malanje active le plan d'urgence contre le choléra

Malanje — Le plan d'urgence contre le choléra a été activé ces derniers jours à Malanje, en vue de prévenir la maladie, compte tenu des cas positifs enregistrés dans les provinces de Luanda, Bengo et Icolo e Bengo.

Il s'agit d'une mesure de réponse immédiate à d'éventuels cas de choléra, par une équipe composée de techniciens de différentes unités sanitaires et couvrant toutes les municipalités de la province.

L'information a été fournie lundi par la responsable du département provincial de la santé publique, Rosa Brandão, qui a indiqué que la proximité de Malanje avec les provinces touchées par le choléra rendait probable la propagation de la maladie, raison pour laquelle le gouvernement provincial travaille sur la prévention.

D'autre part, elle a appelé les citoyens à prévenir la maladie en pratiquant une hygiène personnelle et collective régulière, comme se laver les mains et les ustensiles ménagers, boire régulièrement de l'eau traitée et éviter la consommation de liquides et d'aliments non traités, en particulier les légumes et les fruits.

Rosa Brandão a précisé qu'il n'y avait pas d'enregistrement de la maladie à Malanje, mais que des équipes de surveillance avaient été mises en place dans les unités de santé et que des centres de traitement pour les cas possibles avaient été mis en place dans les municipalités.