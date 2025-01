Maroc: Es-Semara - Une série d'actions solidaires au profit des catégories vulnérables

Es-Semara — La Délégation provinciale de l'Entraide nationale et la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance (section d'Es-Semara) ont organisé, samedi à Es-Semara, une série d'actions sociales et solidaires au profit des personnes démunies, en situation de précarité ou à besoins spécifiques.

Organisées à l'occasion de la commémoration de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, en coordination avec les autorités locales et la société civile, ces actions visent à venir en aide aux ménages démunis, en leur fournissant des aides en nature, composées essentiellement de kits de denrées alimentaires de première nécessité, de produits paramédicaux, et des vêtements, matelas et couvertures.

Ainsi, le gouverneur de la province d'Es-Semara, Brahim Boutoumilate, accompagné notamment des élus et des chefs des services extérieurs se sont rendus à l'espace multifonctionnel pour les femmes, où ils ont suivi une présentation sur le bilan d'activité de la Délégation provinciale de l'Entraide nationale, les services fournis, et les modalités de gestion de cette structure sociale.

De même, ils ont effectué une visite aux ateliers de formation professionnelle en "cuisine et pâtisserie", "coupe-couture" et en "coiffure et esthétique" au sein de cet espace de proximité.

Faisant l'objet d'une convention de gestion multipartite, entre l'Entraide nationale, le comité provincial de développement humain (CPDH), et l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), l'espace multifonctionnel pour les femmes s'assigne pour objectifs d'offrir aux bénéficiaires des services d'accueil, d'écoute, d'orientation, de conseil juridique et d'hébergement provisoire, et de promouvoir l'insertion sociale et professionnelle des femmes en difficulté.

A cette occasion, il a été procédé à la distribution d'environ 700 paniers de denrées alimentaires au profit des ménages nécessiteux, en plus de fauteuils roulants, de béquilles médicales, de déambulateurs et d'autres dispositifs et matériels au profit des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, il a été procédé à la remise des diplômes de qualification professionnelle au profit des bénéficiaires ayant profité de sessions de formation d'une année dans le domaine de la couture, la coiffure, la cuisine et l'informatique.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur et la délégation l'accompagnant se sont rendus au Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants, géré par la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance, où ils ont effectué une tournée dans les différentes dépendances de cette structure sociale, qui accueille actuellement 46 enfants dont 20 filles, en leur fournissant l'hébergement, l'éducation et d'autres services complémentaires.

Par la même occasion, il a été procédé à la distribution des lots de vêtements d'hiver, de matelas et de couvertures aux catégories vulnérables, afin de les aider à mieux lutter contre la vague de froid durant la saison hivernale. Cette campagne solidaire de trois jours ciblera également les communes territoriales de Sidi Ahmed Laaroussi, de Jediria et de Haouza.

Ces actions sociales, qui ont eu un écho favorable auprès des catégories ciblées, se sont déroulées dans une ambiance conviviale, en présence notamment, des représentants des autorités locales et d'acteurs associatifs.