Maroc: Révision des listes électorales générales - Possibilité de vérifier les inscriptions avant le 17 janvier courant

Rabat — Les citoyens et citoyennes déjà inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier qu'ils sont toujours inscrits sur ces listes et toute personne ayant constaté que son nom a été illégalement radié de la liste électorale, est en droit de déposer une plainte auprès de la commission administrative concernée.

Dans un communiqué, rendu public vendredi dernier à l'issue des réunions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales générales, le ministre de l'Intérieur avait indiqué que les citoyens et citoyennes déjà inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier qu'ils sont toujours inscrits sur ces listes auprès des bureaux de l'autorité administrative locale la plus proche de leurs lieux de résidence ou via un SMS sur le numéro gratuit 2727.

Et de faire savoir que toute personne ayant constaté que son nom a été illégalement radié de la liste électorale, est en droit de déposer une plainte auprès de la commission administrative concernée et ce, entre le 18 et le 24 janvier.

Selon le communiqué relatif au déroulement du processus de révision annuelle des listes électorales générales, le ministre de l'Intérieur rappelle aux citoyens et citoyennes concernés qu'ils peuvent consulter les tableaux rectificatifs durant la période allant du 10 au 17 janvier auprès des bureaux administratifs précités.

Par ailleurs, les citoyennes et citoyens non encore inscrits sur les listes électorales générales et remplissant les conditions légales peuvent déposer leurs demandes d'inscription auprès des bureaux de l'autorité administrative locale les plus proches de leur lieu de résidence ou via le site électronique (www.listeselectorales.ma) au cours de la période allant du 18 au 24 janvier courant.

Les nouvelles demandes d'inscription seront soumises aux commissions administratives en vue de les examiner et de se prononcer à leur sujet lors des réunions qu'elles tiendront à cet effet du 10 au 14 février 2025.

Les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales générales ont tenu, du 5 au 9 janvier sous la présidence des magistrats, leurs réunions au titre de l'année 2025.

Les commissions ont examiné les nouvelles demandes d'inscription et les demandes de transfert d'inscription qui leur ont été soumises, et ont procédé à la correction des erreurs matérielles relevées.

Lesdites commissions ont déposé, vendredi dernier, les tableaux rectificatifs provisoires contenant leurs décisions aux bureaux des autorités administratives locales et aux bureaux des services communaux.