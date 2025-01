Maroc: Le gouvernement engagé en faveur du renforcement de la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe (M. Akhannouch)

Agadir — Le gouvernement est engagé en faveur du renforcement de la mise en oeuvre du caractère officiel de la langue amazighe, a affirmé, dimanche à Agadir, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans ce sens, l'Exécutif a procédé à la réalisation de plusieurs projets visant à intégrer la langue amazighe notamment au niveau des administrations publiques et dans l'enseignement, s'est félicité M. Akhannouch dans une déclaration à la presse en marge de sa participation à une cérémonie de célébration du Nouvel An Amazigh 2975.

Le Chef du gouvernement a aussi fait part de sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui a décidé d'instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l'année amazighe, comme jour férié officiel du Maroc, dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l'Amazighe.

La célébration du Nouvel An Amazigh est une occasion de mettre en avant un patrimoine culturel porté par tous les Marocains, a poursuivi M. Akhannouch.

Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du secrétaire d'Etat auprès de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, chargé de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire Lahcen Essaadi, du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, et du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli, M. Akhannouch a visité au parc Ibn Zaydoun, des expositions de coopératives artisanales et de produits locaux, mettant en avant les oeuvres des artisans.

Au site de la Kasbah d'Agadir Oufella, un espace de dégustation de plats amazighs a été mis en place, en plus de l'organisation de spectacles de musique animés par des stars de la chanson amazighe.

Ainsi, un programme riche et varié en animations et activités a été concocté par la commune d'Agadir pour la célébration du nouvel an amazigh (Id Yennayer 2975).

Cette célébration, qui se poursuivra jusqu'au 17 courant, s'inscrit dans la continuité de la décision Royale annoncée par le Souverain d'instaurer le 14 janvier, correspondant au premier jour de l'année amazighe, comme jour férié officiel au Maroc.

Le programme des festivités lancées le 10 courant, couvre 12 lieux dans la ville, notamment les places publiques, les jardins et la promenade de Anza et d'Agadir, avec pour but d'offrir aux habitants de la capitale du Souss et à ses visiteurs une opportunité exceptionnelle de profiter d'activités et d'événements dans une ambiance festive.

Organisé en partenariat avec le Conseil régional de Souss Massa, le Conseil régional du tourisme de Souss Massa et l'Association du Festival "Timitar", l'événement "Id Yennayer 2975" vise à valoriser la culture amazighe en tant qu'élément fondamental de l'identité marocaine et à consolider les valeurs de coexistence et d'ouverture culturelle.