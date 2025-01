Congo-Brazzaville: Garnison de Brazzaville - Des centaines d'officiers et sous-officiers promues au titre du premier trimestre 2025

La cérémonie de port des insignes et de grades a été patronnée, le 13 janvier à Brazzaville, par le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, en présence du chef d'état-major adjoint, le général René Boukaka.

Le général de division Guy Blanchard Okoï s'est adressé aux militaires de la garnison de Brazzaville réunis dans les casernes modernes du Mont Barnier, félicitant les heureux promus et remerciant aussi les différents encadreurs ainsi que les familles respectives venues assister à la cérémonie. Il a également encouragé les recalés pour qu'ils redoublent d'ardeur et de persévérance au travail et sur les champs opérationnels, leur demandant d'être irréprochables, d'avoir un comportement responsable dans les quartiers et les villes du pays.

Le chef d'état-major a, en outre, réaffirmé que le Haut commandement est attentif aux actes, attitudes, comportements et aux résultats de tous et qu'il sanctionne toujours en temps utile. Il a enjoint à tous ceux qui ont été présents à cette cérémonie, notamment familles, militaires, amis et connaissances de se rappeler avec humilité que le métier des armes, leur métier, est beau, noble, mais ce n'est pas un métier du superficiel, des lamentations stériles...

« Le règlement de discipline dans les FAC et la gendarmerie nationale stipule que la discipline militaire repose sur l'adhésion consciente du citoyen en servant sous le drapeau, extrait sur l'article 4. On vient donc à l'armée en bonne santé par vocation, en toute conscience et responsabilité dans la connaissance de ses droits et de ses devoirs », a indiqué le général de division Guy Blanchard Okoï.

Il a également insisté qu'avec le temps, la mémoire peut s'estomper et alors c'est aussi qu'il faut lire, relire, méditer, mettre en pratique les textes recteurs du service, tant de fois qu'il le faudra, travailler ensuite avec assurance, éviter de trahir la vocation ; ne pas être immoral.

A noter que la cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire.