Tunisie: L'espace côtier de Gabès est-il voué à disparaître en raison de l'inaction des autorités ?

L'élu de l'Assemblée des Représentants du Peuple pour la région de Gabès, Issam Al-Bahri Jabri, a lancé un appel pressant en faveur de la préservation de l'espace côtier de la ville de Gabès, qui se trouve dans un état de dégradation avancée.

Il a vivement critiqué l'inaction de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral face aux demandes répétées des habitants de la région, qui réclament depuis longtemps la mise en oeuvre d'interventions urgentes. Parmi les mesures proposées, l'installation de brise-vent pour stopper l'avancée des dunes de sable, ainsi que la réalisation de travaux d'entretien essentiels sur le site.

Dans une déclaration faite ce lundi à l'agence TAP, Jabri a jugé que la récente visite du ministre de l'Environnement à cet espace, en compagnie du directeur général de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, n'a pas donné de résultats concrets. Malgré une observation de près de la situation critique de cet espace, envahi par les sables de la mer, et la dégradation du mur séparant l'espace de la plage en raison de l'abandon et du manque d'entretien depuis plusieurs années, aucune solution effective n'a été apportée.

Jabri a insisté sur le fait que l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral doit traiter la région de Gabès de la même manière que les autres municipalités côtières. Il a souligné que cet espace est un véritable poumon pour les habitants de Gabès et des zones intérieures de la région, étant donné le manque d'infrastructures récréatives et de loisirs dans cette partie du pays.