Tunisie: Menzel Bourguiba se dote de son centre de contrôle technique des véhicules

Les services de l'administration régionale de l'Agence Technique du Transport Terrestre (ATTT) à Bizerte ont annoncé l'ouverture officielle du centre de contrôle technique des véhicules lourds et légers de Menzel Bourguiba, prévue pour la fin du mois, plus précisément le 27 janvier 2025. Cette ouverture intervient après l'achèvement des travaux techniques et logistiques du projet, dont le coût total est estimé à 1,8 million de dinars.

Les responsables ont précisé, lors d'une déclaration à l'agence TAP, que le centre a été aménagé selon des normes modernes pour offrir une gamme complète de services. Il comprend trois espaces spacieux, dont un dédié à l'inspection générale et deux autres réservés aux contrôles techniques des véhicules lourds et légers, tout en garantissant une circulation fluide des véhicules. Des installations adaptées pour le personnel, les techniciens et les propriétaires de véhicules ont également été mises en place.

Par ailleurs, une plateforme d'enregistrement et de réservation en ligne pour effectuer le contrôle technique des véhicules est désormais disponible depuis ce lundi à l'adresse suivante : www.attt.com.tn

Dans le même contexte, le délégué de Menzel Bourguiba, Zied Harzallah, a souligné que le projet du centre de contrôle technique à Menzel Bourguiba faisait partie des initiatives retardées dans la région pendant plusieurs années, en raison de divers obstacles. Il a ajouté que ce projet bénéficie désormais d'un suivi de terrain et sectoriel assuré par les autorités centrales et régionales, afin de garantir son achèvement et son bon fonctionnement.

Il est à noter que le gouvernorat de Bizerte dispose également d'un centre de contrôle technique fonctionnel à la ville de Bizerte. Dans le cadre d'un projet de modernisation, la plateforme logistique et technique de ce centre a été renforcée, avec un coût de rénovation d'environ 300.000 dinars. En parallèle, les travaux de construction d'un autre centre de contrôle technique à Utique, respectant les mêmes normes modernes et pour un coût de 4,2 millions de dinars, sont en cours. Le taux d'avancement de ce projet atteint actuellement 44 %.

Les autorités préparent également un avenant au contrat avec le consortium de concepteurs pour lancer un nouvel appel d'offres et sélectionner les entreprises chargées de finaliser les travaux restants, selon les informations fournies par les services de l'ATTT à Bizerte.