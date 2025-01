Afrique Centrale: Processus de Luanda - João Lourenço et Sassou Nguesso se concertent à Brazzaville !

Dans le cadre d'une visite de travail effectuée, ce week-end, à Brazzaville, le Président angolais João Lourenço a rencontré son homologue Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. Dans leurs échanges, les deux Chefs d'Etat ont abordé la problématique de la crise sécuritaire qui perdure dans l'Est de la RD. Congo.

Ils ont exprimé leur préoccupation profonde quant à l'escalade de la violence observée ces derniers jours, déploré les dégâts occasionnés et encouragé le Rwanda et la République démocratique du Congo à bannir le recours à la violence pour renforcer les initiatives favorables au dialogue, suivant l'esprit du Processus de Luanda.

Cette alerte des Présidents João Lourenço et Sassou Nguesso intervient dans un contexte où les combats s'intensifient dans l'Est de la RDC. La semaine dernière, les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé plusieurs échecs à l'armée rwandaise, qui tenait à occuper de nouvelles zones, précisément, dans le Nord-Kivu. Les forces loyalistes congolaises ont, en effet, réussi à imposer l'ordre au niveau de la cité de Ngungu et dans une bonne partie de Masisi, empêchant l'ennemi de mettre en oeuvre son plan macabre.

Face à la presse, le Porte-parole de l'armée, le Général Sylvain Ekenge, a souligné la détermination des militaires engagés sur terrain à défendre, avec fermeté, l'intégrité et la souveraineté de la RD. Congo. Il a assuré que tous les moyens sont déployés, avec l'engagement du Commandant suprême, le Président Félix Tshisekedi, pour que la paix revienne, le plus vite possible dans la partie Est, victime, depuis 30 ans, de la guerre injuste de la part du Rwanda, le même, dirigé par Paul Kagame, pourtant un pays voisin.

"De manière ramassée, je dirais que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué et occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble de positions environnantes. Les forces loyalistes ont récupéré la cité de Masisi hier (mercredi) tandis que les terroristes du M23 avec leur parrain rwandais tenaient le point décisif de Kawungole.

Ce qui leur a permis de récupérer Masisi-centre cet après-midi. Mais, les combats continuent. Toutefois, les forces loyalistes sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie du pays en dépit du renfort des terroristes qui continuent de venir avec l'appui de l'armée régulière rwandaise.

Sur l'axe Sake, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leurs positions sur les hauteurs de cette cité. Au front Nord, les terroristes rwandais ont essayé, ce matin, de secouer nos positions. Mais, ils n'ont pas pu avancer, car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériels », a indiqué le Général Sylvain Ekenge, face la presse, jeudi dernier, à Kinshasa.

Et de compléter : « De toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des Forces armées de la République démocratique du Congo à mettre un terme à cette agression qui a trop duré, trente ans.

C'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes du M23, de libérer notre population meurtrie et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos soeurs, tuent et massacrent nos populations et volent nos ressources. Cette détermination ne fléchira jamais. Avec l'ensemble de la population, nous allons gagner cette guerre. Cette patrie nous appartient et nous n'allons pas céder face à cette agression »...