Congo-Kinshasa: Grand séminaire idéologique tenu au Collège Boboto, PCN - Joël Bakonga soutient la vision, les actions et la détermination de Félix Tshisekedi !

Le Parti pour un Congo Nouveau (PCN), dirigé par Joël Bakonga, son Président national, a organisé, samedi 11 janvier 2025, dans la grande salle du centre culturel Boboto, son premier séminaire idéologique intitulé « L'Homme au Centre de Tout ». Cet événement marque une étape importante pour le PCN à investir dans la formation de ses membres, en perspectives des défis à venir.

Le séminaire a été honoré par la présence du professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Ce dernier a salué l'initiative du PCN, soulignant l'importance de la réflexion au sein des partis politiques. « Je vous félicite parce que vous êtes un parti politique qui réfléchit », a-t-il déclaré, mettant en avant le rôle crucial de la pensée critique dans la construction d'une démocratie solide.

Willy Bakonga, l'Autorité morale du PCN, a clôturé le séminaire avec un appel fort au soutien du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a exprimé la détermination du PCN à soutenir indéfectiblement la vision du Président pour un Congo fort, uni et nouveau. Cette déclaration démontre l'engagement du PCN à participer activement à la réalisation des aspirations du peuple congolais.

L'initiative de Joël Bakonga et de son équipe est à saluer, car elle témoigne d'une volonté de former des leaders éclairés et responsables. Dans un contexte politique souvent caractérisé par des divisions et des conflits, le PCN se positionne comme un acteur de changement, prêt à contribuer à l'émergence d'un Congo moderne et cohérent.

Ce séminaire représente non seulement un moment de réflexion, mais aussi une promesse d'engagement envers les valeurs démocratiques. Le PCN semble déterminé à jouer un rôle essentiel dans la transformation socio-politique du pays.

Le Parti pour un Congo Nouveau (PCN) incarne une vision prometteuse pour la République Démocratique du Congo, plaçant l'homme au coeur de ses préoccupations. En investissant dans la formation de ses membres, le PCN s'engage à créer une génération de leaders éclairés, capables de promouvoir la participation citoyenne et de défendre les droits fondamentaux. Cette approche est essentielle pour surmonter les divisions historiques et favoriser un climat de dialogue constructif. En valorisant chaque voix, le PCN aspire à construire un avenir solidaire et prospère, où chaque Congolais peut contribuer activement à la transformation socio-politique du pays.

La République Démocratique du Congo, en quête d'un changement démocratique, doit absolument placer l'homme au centre de ses préoccupations. Cela implique de favoriser la participation citoyenne, de garantir les droits fondamentaux et d'encourager une éducation éclairée.

En investissant dans la formation des leaders et en promouvant la pensée critique, le pays peut se libérer des divisions qui l'ont historiquement affligé. Il est crucial que chaque Congolais se sente valorisé et entendu, car un véritable progrès ne peut émerger que d'une société où chacun contribue à la construction d'un avenir commun, solidaire et prospère pour tous.