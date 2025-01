En 2024, la République Démocratique du Congo a franchi une étape significative dans la mobilisation des recettes publiques, atteignant un montant impressionnant de 8,8 milliards USD, contre 7,0 milliards USD en 2023. Cette augmentation de 1,8 milliard USD marque une nouvelle page dans l'histoire économique du pays, sous la direction du Gouvernement Suminwa.

L'année 2024 a été marquée par une gestion rigoureuse et des réformes efficaces mises en place par le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi. Grâce à ses efforts, les recettes publiques internes ont atteint 25.188,6 milliards CDF, soit un taux de réalisation de 103,2% par rapport aux prévisions budgétaires de 24.407 milliards CDF. Cette performance est le fruit d'une collaboration étroite entre les régies financières et l'Inspection générale des finances (IGF), sous le leadership du Président Félix Tshisekedi.

Comparaison avec 2023

En 2023, la RDC avait réalisé 19.818,1 milliards CDF pour des assignations budgétaires de 22.486,4 milliards CDF, soit un taux de réalisation de 88%. Cette contre-performance a mis en évidence les défis auxquels le pays était confronté en matière de mobilisation des recettes. Cependant, les réformes et la rigueur administrative ont permis de surmonter ces obstacles en 2024, avec une augmentation de 27% en CDF et de 19% en USD par rapport à l'année précédente.

Parmi les régies financières, la Direction générale des impôts (DGI) a été la plus performante, réalisant 15.113 milliards CDF, soit 108% de ses assignations. La Direction générale de douane et accise (DGDA) a également contribué de manière significative avec 5.755 milliards CDF, représentant 94% de ses prévisions. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation (DGRAD) a dépassé ses assignations de 1%, mobilisant 4.319 milliards CDF.

La réduction des dépenses d'urgence, passées de 38% en 2023 à 11% en 2024, ainsi que la stabilisation du taux de change, ont été des facteurs clés de cette réussite. Le taux de change est resté stable à 1 USD pour 2.850 CDF durant les sept derniers mois de 2024, témoignant de la stabilité économique du pays.

L'année 2024 a été une année de transformation pour la RDC en termes de mobilisation des recettes publiques. Le Gouvernement Suminwa, avec le soutien des régies financières et de l'IGF, a démontré qu'avec une gestion rigoureuse et des réformes efficaces, il est possible de surmonter les défis économiques et de réaliser des performances remarquables. La RDC n'a pas besoin de titres, mais de dignes fils et filles qui exercent avec amour de la patrie, comme le prône le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.