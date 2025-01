Congo-Kinshasa: La Police démantèle des marchés pirates à Zando

Les agents de l'Hôtel de ville de Kinshasa et de la Police Nationale congolaise (PNC), ont procédé à l'évacuation, vendredi 10 janvier 2025, des marchés pirates et à la démolition des étalages qui obstruaient le passage le long des avenues Rwakading, Bokassa et Kasa-vubu dans le grand marché de centre d'affaires, "Zando".

Suite à la dégradation de la voirie urbaine, les vendeurs ont, au mépris de la loi, transformé ces espaces en lieu de négoce. C'est ainsi que tout au long des emprises publiques, ils y ont étalé leurs marchandises. Ces opérations sont menées par l'unité d'assainissement sur instruction du Commandant provincial de la Police de la ville de Kinshasa, le Commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba.

«Nous avons besoin que notre ville soit revêtue de sa nouvelle robe. Il y avait trop de saleté ici. Merci pour ce travail qui est en train d'être fait », témoigne un passager. Avant d'ajouter : «Même si nous n'avons rien dans nos poches, nous avons besoin de circuler librement».

De son côté, le Général Blaise Kilimbalimba a indiqué que cette mesure s'inscrit dans le cadre de remettre de l'ordre dans toute la capitale de la RDC et, «Pour permettre la circulation des personnes avec leurs biens, aussi la quiétude des agents commis aux travaux de réhabilitation de ces avenues, tel qu'annoncé par le Vice-Gouverneur Eddy Iyeli».

Le Commandant de la Police de Kinshasa a rassuré que des dispositions ont été prises, pour que des vendeurs clandestins ne reviennent plus à ces espaces publics.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation des avenues de Kinshasa, lancée par l'autorité urbaine. Elle a été saluée par plusieurs personnes, malgré les cris de détresse lancés par les femmes commerçantes, victimes de cette opération.

Il y a lieu de rappeler que, le Gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et son adjoint Eddy Iyeli, ont procédé, mercredi 25 septembre de l'an dernier, au lancement des travaux de construction des avenues phares, les plus utilisées par les citoyens de la ville notamment, Kwilu, Kimwenza et Wangata, ainsi que la réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya. Ceci demande à ce qu'il y ait de l'espace libre pour que le travail se fasse normalement. C'est ainsi que le Gouverneur et le Chef de la police congolaise sont passés à l'action, en délogeant tout celui qui ne vend pas dans un lieu approprié.