Dans le cadre des activités de la 46ème édition de la Foire Internationale du Congo Kinshasa, plusieurs activités sont au rendez-vous. Il y a notamment, les expositions, exposition vente des produits et services, conférences et rencontres promotionnelles, etc. Ouverte depuis le 21 décembre 2024, la Foire Internationale du Congo Kinshasa a connu un temps fort, samedi 11 janvier 2025, avec l'intervention du Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Dr Etienne Tshimanga Mutombo. Ce dernier y a animé une conférence-débat sur le thème : «L'Office Congolais de Contrôle sur son apport dans le Commerce Extérieur et international».

Dans son exposé magistral, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo retrace l'historique de ce grand établissement public à caractère technique et scientifique depuis sa création jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, l'office qu'il dirige totalise 50 ans. Raison pour laquelle, le Directeur Général, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo, a tenu à présenter cet organisme de conformité dont le rôle n'est plus à démontrer.

Le Dr. Etienne Tshimanga a successivement présenté la cartographie de l'OCC où l'on constate que dans le cadre de la sécurité sanitaire de la population congolaise, et partant de son objet social qui est celui de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité, en l'occurrence : l'inspection, la certification, les essais ou analyses et la métrologie ; l'office est implanté dans toutes les provinces de la République Démocratique du Congo.

Le Directeur Général Etienne Tshimanga a édifié son auditoire sur les missions de l'OCC notamment, le contrôle de tous les produits fabriqués localement, le contrôle de qualité de toutes les marchandises et produits, à l'importation et à l'exportation au niveau du guichet unique, etc.

Le Dr Etienne Tshimanga a levé l'équivoque sur une situation qui crée la confusion dans l'entendement des communs des mortels. L'Office Congolais de Contrôle n'est pas un service de surveillance de marché. Lorsque le produit contrôlé par l'OCC à l'importation est mis en consommation sur le marché local, l'OCC n'est plus compétent pour agir.

Quant à l'apport de l'OCC dans le commerce, le DG Etienne Tshimanga a indiqué que la RDC étant membre des organisations régionales et internationales, l'OCC contribue en tant qu'organisme de conformité de l'Etat au contrôle de tous les produits fabriqués localement pour en déterminer la conformité, à la certification de la qualité des produits et systèmes de management en se référant aux normes NCD (Norme Congo Démocratique) en apposant la marque de conformité «certifié NCD» sur les produits.

Le Dr Etienne Tshimanga a terminé son exposé en faisant voir à son auditoire, le rôle crucial que joue l'OCC dans le développement socio-Economique et industriel de la RDC.