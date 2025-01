Sous les ors du Beatrice Hôtel, la Société Nationale d'Electricité (SNEL) a tenu sa traditionnelle cérémonie d'échange de voeux en présence de son Directeur Général, Fabrice Lusinde, des membres du comité de gestion et des cadres. Une occasion de célébrer les réalisations de 2024 et de poser les jalons pour une année 2025 tournée vers la modernisation et la redevabilité, alors que l'entreprise s'apprête à fêter ses 55 ans.

Sous le signe de la gratitude et de l'ambition

Prenant la parole, Fabrice Lusinde a salué les efforts des employés qui, malgré les défis, ont permis de faire de 2024 une année de consolidation.

«Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous nos collaborateurs pour leur engagement indéfectible. Grâce à vous, la SNEL a su maintenir le cap et renforcer ses bases, avec des paiements réguliers des salaires, la régularisation des journaliers et des avancées sociales notables», a-t-il déclaré.

Cette cérémonie a également permis de présenter les priorités de 2025, axées sur trois piliers majeurs : la digitalisation des services, la modernisation des réseaux et une planification rigoureuse pour améliorer la production et le transport de l'électricité.

2024 : Une année de transformation et de réalisations majeures

Sous la direction de Fabrice Lusinde, la SNEL a marqué des progrès remarquables en 2024, entre autres, la digitalisation et le service à la clientèle, la production et la maintenance énergétique, ainsi que le transport et distribution de l'électricité.

Sur le volet de la digitalisation et service à la clientèle, le DG a recensé :

Le lancement de l'application mobile "SNEL & Moi", qui a déjà conquis 40 000 utilisateurs, facilitant le suivi des factures et des paiements

L'installation de 300.000 compteurs communicants, permettant une meilleure gestion de la consommation et des recettes

A Bukavu, la digitalisation a généré une hausse des recettes de +46%, tout en réduisant les délestages.

Sur la production et maintenance énergétique, il a noté :

L'augmentation de la capacité énergétique avec des ajouts de 108 MW, notamment grâce à :

La remise en service du groupe G2 à Nseke (+65 MW).

La fiabilisation du groupe G23 à Inga 2 (augmentation de 90 MW à 140 MW).

Les travaux d'installation à Bendera-G3 et Zongo 2-G16.

Enfin, sur le transport et distribution de l'électricité, il a épinglé :

La modernisation du poste de dispersion d'Inga et mise en service de nouveaux équipements dans les provinces

L'installation de nouvelles lignes haute tension et électrification des zones rurales :

A Kinshasa, le quartier Camp Luka bénéficie désormais d'un réseau stable avec 2 000 nouveaux compteurs.

A Mbuji-Mayi, une desserte électrique 24h/24 a été étendue à Boya, Miabi et Kabeya Kamwanga.

Des améliorations significatives de la desserte au Kongo Central et dans les provinces de la Tshopo, du Lualaba et du Haut-Katanga.

2025 : l'année de la redevabilité et de la planification

Fabrice Lusinde a annoncé que 2025 sera marquée par une démarche de redevabilité accrue, notamment par une communication renforcée avec les partenaires et le grand public.

«Avec la digitalisation, nous voulons que le slogan "SNEL na Tshombo" devienne une réalité. Nous prévoyons de moderniser les réseaux, d'acquérir des équipements performants et de garantir une desserte fiable dans toutes les provinces », a déclaré le DG Lusinde.

L'année sera également centrée sur la planification stratégique pour répondre aux besoins croissants en énergie du pays, soutenir la réindustrialisation et accompagner la croissance urbaine.

Un avenir prometteur

Alors que la SNEL célèbre ses 55 ans en 2025, elle se positionne comme un acteur clé du développement économique et social en RDC. En combinant innovation, rigueur et proximité avec ses clients, l'entreprise entend relever les défis énergétiques du pays et asseoir sa place de leader dans le secteur.

Pour la SNEL, l'avenir s'éclaire avec ambition, innovation et engagement.