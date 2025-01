Afrique: Ligue des Champions CAF TotalEnergies/5ème journée - Ce que les entraîneurs ont déclaré

La cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies a rendu sa copie ce week-end.

Elle a été l'occasion pour plusieurs clubs d'accrocher leur ticket pour les quarts. Déception en revanche pour d'autres équipes qui ont vu leur sort scellé à l'issue des rencontres disputées vendredi, samedi et dimanche. Au terme des affiches, les entraîneurs ont pris la parole pour exprimer leurs sentiments et partager leurs analyses.

Ci-dessous, quelques extraits de leurs déclarations

FAR Rabat 1-1 Raja Casablanca

Hubert Velud (entraîneur AS FAR)

« Nous avons toutes les capacités pour concourir pour ce titre. Cette équipe est très bonne et nos fans méritaient cette performance de notre part. Je suis heureux de mener l'Armée Royale à ce résultat ; "C'est un club qui mérite le respect »

« Nous avons obtenu ce qui était requis, et la qualification est juste et méritée. Même le match nul est juste, compte tenu de ce qui s'est passé dans le match et de ses fluctuations »« C'est un moment historique avec des sentiments particuliers », a salué Velud. « Les supporters du club sont heureux et nous allons célébrer avec eux. »

« Cette qualification est le fruit des efforts de tous : les joueurs, le staff technique et les supporters. Nous continuerons à aller de l'avant pour faire de cette saison une saison inoubliable »

MC Alger 1-0 TP Mazembe

Lamine N'djaye (Coach TP Mazembe)

« C'est fini pour le TP Mazembe, nous avons une jeune équipe, deux semaines avant le début de la saison, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'impliquer de nouveaux joueurs. Nous avons laissé la moitié de l'effectif que nous avions, nous ne pouvions pas les compenser. Nous avions de jeunes joueurs avec nous, nous misons sur eux, ils apprennent et l'avenir est devant eux, et nous attendrons de beaux jours et c'est la vie. »

Khaled Ben Yahya (Entraineur Mouloudia Club d'Alger)

« Je m'attendais à ce que le match soit très difficile... Nos joueurs ont fait un bon match, tactiquement, nous avons fait ce qu'on nous demandait de faire dans le jeu, et je félicite les joueurs. »

« À ce niveau de compétition, non seulement la préparation psychologique est bénéfique, mais nous devons également être présents tactiquement et physiquement, et élever plus que le standard. »

« Notre prochain match contre les Young Africans sera comme les précédents, et nous avons le potentiel et l'occasion d'obtenir un résultat positif. »

Al Hilal 0-1 Young Africans

Sead RAMOVIC (coach Young Africans) :

« Nous avons joué un match très difficile. Le voyage sera long, il ne sera pas facile de récupérer. Je voudrais féliciter mon équipe et le staff après ce match extraordinaire. La pression était très forte, mais nous avons fait preuve de beaucoup de caractère. (...) Nous avons joué contre une grande équipe, mais je pense que nous méritons cette victoire. »

Florent IBENGE (coach Al Hilal) :

« On n'a pas appris de notre entame de match contre le Mouloudia. Encaisser comme ça vous met en difficulté, et ce n'est pas toujours que l'on arrive à revenir au score. Nous devons être plus concentrés pour les prochains matchs. »

Orlando Pirates 2-1 CR Belouizdad

Abdelkader Amrani (coach Belouizdad)

« On méritait mieux aujourd'hui, on a commis beaucoup de fautes dans la relance. Je pense que le premier but, on pouvait facilement l'éviter, même le deuxième but, il est venu dans un moment où on cherchait à égaliser, on a raté l'égalisation en première mi-temps, on a raté en début de deuxième mi-temps. On a cherché à arriver au but. »

Jose Riveiro (coach Orlando Pirates)

« J'ai voulu que les joueurs soient contents, qu'ils célèbrent la victoire comme une équipe, comme un groupe parce que ce genre de succès n'arrive pas par chance, les gars travaillent très dur »

« Nous avons encore un match à jouer, nous allons montrer encore une fois une bonne image dans ce match. Même si nous sommes déjà en quarts de finale, c'est une opportunité pour terminer en tête du classement à la fin de la phase de groupe. C'est la seule chose que nous avons en tête. »

« Avoir l'opportunité de jouer contre ces équipes est un luxe pour cette équipe parce que cela vous pousse à votre limite. Quand vous participez à une compétition continentale, l'expérience que cela apporte à votre équipe, vous ne pouvez pas la quantifier. Il faut en profiter jusqu'à la dernière minute de la compétition. »