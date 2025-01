Afrique: Hassan Wasswa, Mrisho Ngasa et McDonald Mariga confirmés comme assistants au tirage au sort du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024

À deux jours du tirage au sort de la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2024, la Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé la présence de trois légendes qui participeront à la cérémonie, avec un représentant de chaque pays hôte : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 15 janvier au Centre International de Conférences Kenyatta à Nairobi, au Kenya, à 20h00, heure locale (17h00 GMT / 19h00 heure du Caire).

Hassan Wasswa, Mrisho Ngasa et McDonald Mariga seront les trois légendes chargées de réaliser le tirage au sort de la huitième édition de la compétition, qui se déroulera du 1er au 28 février 2025.

Au total, 19 nations, dont les pays hôtes que sont le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, ainsi que les champions en titre du Sénégal, participeront au tirage pour définir officiellement le programme du tournoi qui s'étendra sur un mois.

Wasswa, Ngasa et Mariga ont grandement contribué à l'élévation du niveau du football africain et ont marqué de leur empreinte le jeu dans leurs pays respectifs.

Hassan Wasswa, dont la carrière internationale s'étend sur plus d'une décennie, est un fidèle serviteur du football ougandais. En plus d'avoir porté 75 fois le maillot des Cranes, le milieu de terrain défensif a également évolué en Turquie et en Arabie Saoudite avant de prendre sa retraite en 2021.

Mrisho Ngasa, quant à lui, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à avoir émergé de la nation est-africaine. Centenaire en sélections, Ngasa est le deuxième joueur tanzanien le plus capé de l'histoire et le meilleur buteur de son pays avec 25 réalisations. Son parcours, qui débute en 2005, inclut des passages dans trois des plus grands clubs tanzaniens : Simba AC, Young Africans et Azam FC. Au-delà des frontières tanzaniennes, l'ancien attaquant a également joué pour Free State Stars en Afrique du Sud, avant de rejoindre Oman où il a évolué pour Fanja, puis de mettre un terme à sa carrière au Ndanda Sports Club.

Mariga a connu une carrière brillante, incluant un titre de Ligue des Champions de l'UEFA avec l'Inter Milan, ainsi que des victoires en Serie A et deux Coppa Italia. Il a également remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2010. Ancien milieu de terrain défensif, il a été le premier Kenyan à participer à la Ligue des Champions de l'UEFA et a également joué dans des clubs en Suède et en Espagne. Il a honoré 40 sélections avec l'équipe nationale du Kenya, inscrivant cinq buts. Il est le frère aîné d'une autre légende kenyane, Victor Wanyama.

Équipes engagées pour le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024 :

Kenya, Tanzanie, Ouganda (tous pays hôtes), Maroc, Guinée, Sénégal, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Nigéria, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Congo, Soudan, Zambie, Angola et Madagascar. Deux autres équipes seront confirmées ultérieurement.

Pour plus d'informations sur le Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies, rendez-vous sur www.cafonline.com