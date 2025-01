Maroc: Tan-Tan - Reprise de la pêche au poulpe pour la saison hivernale 2025

Tan — Tan - La pêche au poulpe pour la saison d'hiver 2025 a repris au nord de Sidi L'Ghazi dans la circonscription maritime de Tan-Tan, pour toutes les unités de pêche artisanale et côtière.

La saison de pêche au poulpe, qui a débuté le 1er janvier et se poursuivra jusqu'au 31 mars, se poursuit dans les zones de pêche au nord et au sud de Sidi L'Ghazi.

A cet égard, les services de la délégation des pêches maritimes au port de Tan-Tan ont enregistré, le 28 décembre dernier, les bateaux de pêche côtière situés dans le port de Tan-Tan et souhaitant exercer la pêche au poulpe au sud de Sidi L'Ghazi.

La délégation a également effectué des vérifications techniques des bateaux, notamment la surveillance des filets de pêche et le fonctionnement du GPS et de l'appareil de surveillance, avant d'accorder les licences de pêche.

S'agissant des quotas de pêche durant la saison hivernale au niveau de la région de Sidi L'Ghazi Nord, le total admissible de capture de poulpe autorisé, du 01 janvier au 31 mars, est fixé à 7205 tonnes, dont 900 tonnes sont affectées à la circonscription maritime de Tan-Tan.

Une commission, composée des représentants de la délégation des pêches maritimes et des professionnels, a été constituée à cet effet et se chargera de rationaliser l'activité de pêche pour éviter tout épuisement de quota fixé, de répartir le quota de poulpe mensuellement entre les segments côtier et artisanal, de fixer les plafonds de capture par marée et par type d'unité (chalutier et barque), de contribuer au suivi des indicateurs biologiques de la ressource et de proposer à l'administration toute mesure visant la préservation de la ressource au niveau local.

Le délégué régional de l'Office national de la pêche à Tan-Tan, Dida Boughantar a indiqué que 200 tonnes de poulpe ont été commercialisées du 01 au 10 janvier au port de Tan-Tan pour un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dhs.

Il a ajouté que la halle aux poissons au port de Tan-Tan s'est engagée dans un processus de digitalisation du processus de vente, ce qui a impact de manière positive la commercialisation des produits, renforcé la transparence des transactions et assuré le suivi du processus de vente.

La flotte active de la pêche côtière et traditionnelle au port de Tan-Tan est composée de 629 unités en 2024, dont 264 barques et 110 sardiniers.

Ce port se classe troisième au niveau national, après Dakhla et Laâyoune, en termes de quantités de poisson débarquées.