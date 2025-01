Maroc: INDH à Al Haouz - 304 projets programmés en 2024

Marrakech — Un total de 304 projets, d'une valeur globale de 90,946 millions de dirhams (MDH), ont été approuvés par le Comité provincial du Développement Humain (CPDH) d'Al Haouz, dans le cadre des différents programmes de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l'année 2024.

La contribution de l'INDH au financement de ces actions et projets programmés durant l'année écoulée s'élève à 84,656 MDH, font ressortir les données de la Division de l'Action sociale (DAS) de la préfecture de la province d'Al Haouz.

Quelque 27 projets ont été retenus dans le cadre du premier programme relatif au "rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", pour un coût estimé à 31,62 MDH, assurés entièrement par l'INDH, indique la même source.

Ces projets concernent les secteurs de la construction et réhabilitation des routes (9,7 km de routes, pistes et ouvrages d'art, soit 18.740 bénéficiaires), de raccordement au réseau d'électricité et énergie solaire, et d'approvisionnement en eau potable (42.000 ménages bénéficiaires).

Pour ce qui est du programme inhérent à "l'accompagnement des personnes en situation de précarité", 20 actions et projets ciblant notamment les personnes en situation de handicap sans revenu, les femmes en situation de grande précarité et les enfants abandonnés, ont été approuvés pour un investissement de 7,64 MDH, assuré à 7,47 MDH par l'INDH.

Le nombre de bénéficiaires s'est établi à 1.807 personnes, précise la même source, relevant que 40,8% du budget a bénéficié aux personnes en situation de précarité, sachant que 59,2% de cette enveloppe budgétaire ont été alloués à l'amélioration de la qualité de service dans le cadre de programme.

De même, 58 actions et projets, financés en grande partie par l'INDH (9,48 MDH), ont été validés dans le cadre du programme se rapportant à l'"amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes", selon la DAS qui souligne que 45 entreprises ont été créées (axe de l'entrepreneuriat) et 11 projets financés (axe de l'amélioration du revenu), soit 284 bénéficiaires.

Concernant le programme relatif à l'"impulsion du capital humain des générations montantes", 199 actions et projets ont été mis en oeuvre, pour un investissement de l'INDH de l'ordre de 36,086 MDH.

Ces projets et actions se rapportent à la santé maternelle et infantile (36 projets et actions, 15,765 MDH), en plus d'un dispositif de santé communautaire validé, à la généralisation de l'enseignement préscolaire en milieu rural (492 unités programmées, 227.20 MDH comme part de l'INDH entre 2019-2024) et à l'appui scolaire (88 projets et actions, 16.145 bénéficiaires pour un budget de 16,061 MDH).