Cameroun: Saint-Sylvestre 2024 - Le cœur soyeux du journaliste Zephirin Koloko pour ses confrères

Le PDG du Groupe Agence Camerounaise de Communication ( ACACOM), éditeur du journal L'Avenir, a offert un magnifique réveillon de Saint-Sylvestre à ses confrères, à son domicile à Yaoundé. Un geste de grandeur et de partage unanimement salué.

La tradition a encore été respectée chez le PDG d'ACACOM et directeur de publication du journal L'Avenir, Zephirin Koloko, puisqu'il s'agit de lui, a organisé le réveillon du Nouvel An 2025 à sa résidence à Yaoundé, avec plus de 500 invités, au premier rang desquels, une bonne fourchette d'hommes et de femmes de médias. Une fierté pour sa famille, d'avoir à recevoir autant de convives en une soirée aussi sollicitée de que celle d'un 31 décembre.

Pas moins de 500 invités pour fouler la pelouse des jardins de la somptueuse résidence du PDG du Groupe ACACOM. Pour les Hommes de média, il était question de marquer d'une empreinte indélébile, cette belle initiative qui au demeurant , participe de la promotion de la confraternité au sein de cette corporation.

Des visages connus et célèbres : Souley Onohiolo du légendaire et mythique quotidien Le Messager, Parfait Ayissi d'Info TV, Brand Kamga, Arnaud Nguefack de Canal 2 international, Roméo Cyriac Mbida de Vision 4, St Merlin Youdom de Kalak FM, Samuel Bondjock de Direct info, Armand Ougock de Koaci.com, ou encore Amougou Dilane de Défense d'Afrique, pour ne citer que ceux-là, ainsi que plusieurs autres confrères de la presse à capitaux publics.

Maestro St Merlin Youdom à la présentation

On ne s'est pas ennuyé du tout. Au menu, la projection sur écran géant du discours de fin d'année du chef de l'État, une messe d'actions de grâce, des feux d'artifice, un dîner, des animations diverses, des jeux de tombola avec des lots à gagner, un concert artistique, l'abattage des boeufs et la piste de danse , ouverte jusqu'aux aurores.

Pour Zephirin Koloko : « Il était question, à travers ce réveillon du 31 décembre 2024 à ma résidence, de créer un moment de convivialité entre nous les confrères journalistes et Hommes de médias spécifiquement. Il faut se dire quand même à un moment donné que, nous constituons le quatrième pouvoir, ou même le contre - pouvoir, et de ce fait, nous méritons de porter très haut cette fierté, à travers une Saint-Sylvestre digne de ce nom, dans une convivialité, une confraternité et une belle ambiance entre nous les Hommes et femmes de médias, qui ont massivement répondu présent à ce grand rendez-vous, autour d'une messe de fin d'année, qui a été dite par Monseigneur Nicodème Nguélé".

Et le directeur de publication du journal L'Avenir de de poursuivre :" Et pour meubler cette soirée qui a connu la présence de plus de 500 invités de marque, nous avons eu droit à un mini concert artistique, avec une belle brochette d'artistes, à l'instar de Bébé Sakis, Queen's Alyssa, Ben Jojo, pour ne citer que ceux-là. Nous avons partagé ensemble, dans la communion des coeurs, un grand buffet accompagné d'une bonne bonne variété de vins, de liqueurs et de champagnes, pour agrémenter cette nuit de la traversée, qui nous a conduits jusqu'au petit matin du 1er janvier 2025.

C'est ainsi qu'en guise de cadeau de Bonne année, nous avons abattu un boeuf, que nous avons partagé à tous nos invités, car cette année 2025 doit être également pour nous les journalistes, une année de partage, de communion, de générosité et de solidarité. Voilà en effet le message que la famille Koloko que je représente ici, souhaite passer à travers l'organisation régulière de ce type de rencontre fraternelle, à l'occasion de chaque réveillon de la Saint-Sylvestre, depuis plusieurs années aujourd'hui.

Homme à la générosité proverbiale, Zephirin Koloko a tenu à saluer et remercier, son épouse qui a rendu la soirée féerique de par son savoir-vivre et savoir-être, ainsi que tous ceux qui ont honoré de leur presence le rendez-vous, car pour lui, il n'est pas en fait donné de mobiliser autant d'invités de marque, à sa résidence pendant les périodes de fêtes. Aussi le journaliste et patron de média a-t-il exprimé sa gratitude à Dieu pour ses abondantes grâces et bénédictions, pour une année 2025 prospère à tous égards pour tous.