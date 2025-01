Sénégal: Casamance - Processus de retour des populations déplacées - Le PADC prend son envol à Ziguinchor

En errance depuis des années à l'intérieur de la région et même dans les pays voisins à cause du conflit en Casamance, les populations déplacées qui ont enclenché le processus de retour peuvent compter sur l'accompagnement du nouveau régime qui a mis en branle le Programme d'Accompagnement des Déplacés de Retour en Casamance (PADC). Avec son lancement à Ziguinchor, samedi, ce projet qui compte soulager les souffrances des populations déplacées prend son envol à Ziguinchor.

Comme il y'a quelques années avec le Projet Pôle pour le Développement de la Casamance (PPDC), c'est à la place Aline Sitoe Diatta que le Projet d'Accompagnement des Déplaces de Retour en Casamance a été officiellement lancé, samedi, à Ziguinchor. Des matériaux de construction, une ambulance visible sur place ; la phase concrète de ce projet a pris son envol à Ziguinchor en présence des gouverneurs des régions de Kolda, Sédhiou Ziguinchor, des élus locaux, des structures administratives.

Le ministre de la Famille et des Solidarités, Mme Maimouna Dièye, qui a procédé au lancement a réaffirmé l'engagement du gouvernement à consolider la paix et à restaurer la prospérité en Casamance. « Ensemble, faisons de ce retour des déplacés un véritable renouveau », a-t-elle déclaré avant d'ajouter : « Ce projet vise essentiellement à faciliter la réinstallation de nos compatriotes ressortissants de la Casamance qui ont été contraints par le conflit armé à quitter leurs terres, leurs maisons, et souvent une partie d'eux-mêmes pour préserver leurs familles», a laissé entendre la Ministre.

La phase pilote de ce projet prévue sur la période 2024-2025 estimée à 4,698 milliards de francs CFA est exécutée par le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA) dont la Coordonnatrice Docteur Ndeye Mareme Samb estime que le PADC intègre un volet ambitieux dédié à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes grâce à des projets agricoles et de transformation des produits locaux. « Nous comptons dérouler ce projet avec des partenaires comme l'ANRAC, le comité régional de pilotage qui regroupe l'ensemble des administrations territoriales des trois régions Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, les ONG, les communes concernées, l'ensemble des acteurs territoriaux ... », a précisé Dr Ndèye Mareme Samb qui a indiqué que ce projet s'inscrit dans la rubrique Actions humanitaires et de secours du PUMA.

Pour l'année 2025, un total de 992 ménages des trois régions naturelles de la Casamance ont été ciblés, souligne le Ministre Maimouna Dieye qui a procédé à la réception de matériaux de construction d'habitat pour 113 ménages déplacés de retour dans leurs localités et la remise de trois ambulances médicalisées. Ce projet PADC s'inscrit dans le cadre du « Plan Diomaye pour la Casamance » adopté en 2024 avec un budget global de plus de 53 milliards de francs CFA.