Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 janvier 2025

Patrick Muyaya accuse le Rwanda et promet une riposte multidimensionnelle

Lors de son intervention ce lundi 13 janvier 2025 sur Radio Okapi, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), a vivement réagi au dernier rapport du groupe des experts des Nations Unies. Ce document accuse une nouvelle fois le Rwanda de soutenir des groupes terroristes responsables de pillages et de crimes en RDC.

"Une nouvelle fois, comme devenu coutume, le Rwanda a été attrapé la main dans le sac," a déclaré Patrick Muyaya, dénonçant les stratégies répétées de déni adoptées par Kigali face à ces accusations. Il a fustigé ce qu’il appelle l’"Empire du Mensonge", en pointant du doigt une campagne massive de désinformation orchestrée par le Rwanda. Selon lui, cette stratégie inclut la création de faux comptes sur les réseaux sociaux pour semer la confusion et tenter de dissimuler la vérité. (Source Journal d’e Kinshasa)

Le Mali devrait toucher 1,2 milliard de dollars grâce aux entreprises minières

Bamako avait déjà reçu 500 milliards de francs CFA, soit 780 millions de dollars, en décembre 2024 après la conclusion d’accords avec des sociétés minières, a annoncé Alousséni Sanou, ministre de l’Économie et des finances du pays.

D’ici le 31 mars, environ 750 milliards de francs CFA (1,2 milliard de dollars) devraient être perçus par l’État malien au total, a-t-il fait savoir en s’adressant aux parlementaires, selon ORTM. (Source maliweb)

Gabon : Libreville candidate à l’organisation des sommets de l’Union africaine et de l’OIF en 2027 et 2030

Lors de la traditionnelle cérémonie de vœux du Nouvel An avec le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées au Gabon, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé deux initiatives majeures : la candidature du Gabon à l’organisation du Sommet de l’Union africaine en 2027 et du Sommet de la Francophonie en 2030.

« Il s’agit d’accueillir, en 2027, la grande famille de l’Union africaine, 50 ans après le sommet de l’OUA en 1977 à Libreville, et, en 2030, la grande famille de la Francophonie, à la faveur de la célébration du 61ᵉ anniversaire de l’OIF », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces rendez-vous diplomatiques symboliseraient le retour du Gabon sur la scène internationale, renforçant ainsi son rôle sur les enjeux majeurs de notre époque. (Source Gabon24)

Cacao : Guinée, pays de contrebande “inquiète” la Côte d’Ivoire

Autrefois limitée aux frontières du Ghana et de la Côte d’Ivoire, la contrebande de cacao s’étend désormais à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Outre le Togo, le Burkina Faso et le Liberia, la Guinée commence à inquiéter la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao.

D’après Reuters, près de 8 500 tonnes de cacao ivoirien sont entrés illégalement en Guinée, le 24 décembre dernier. Ce qui constitue une grande menace pour la Côte d’Ivoire.

Cette contrebande prend de l’ampleur à cause notamment de la flambée des prix du cacao sur le marché enregistré depuis 2023 et qui n’a cessé de croître en 2024. (Source mediaguinee)

Gaz, commerce, migrations… Une visite du Premier ministre sénégalais en Mauritanie aux multiples enjeux

Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, est en visite à Nouakchott du 12 au 14 janvier 2025. « Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales exemplaires entre le Sénégal et la Mauritanie », affirme Dakar alors que les deux pays exploitent ensemble le gisement gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avait choisi son grand voisin mauritanien pour sa première visite officielle à l’étranger juste après son élection en mars 2024. Depuis ce 12 janvier, c’est au tour du Premier ministre Ousmane Sonko d’être à Nouakchott. Une visite pour poursuivre et approfondir les discussions engagées entre les deux chefs d’État, en avril dernier. (Source RFI)

Une Autrichienne enlevée au Niger, annonce le ministère des affaires étrangères

Vienne a confirmé le kidnapping d’Eva Gretzmacher à Agadez, dans le nord du pays. Selon le média local « Aïr Info », la ressortissante autrichienne, âgée de 73 ans et installée depuis longtemps au Niger, a été enlevée samedi soir par des hommes armés.

Une Autrichienne a été kidnappée dans le nord du Niger, dans la ville d’Agadez, a annoncé dimanche 12 janvier à l’Agence France-Presse (AFP) le ministère des affaires étrangères autrichien.

Auparavant, le ministère avait déclaré que son ambassade à Alger, qui est responsable pour le Niger, avait « été informée du possible enlèvement d’une Autrichienne à Agadez », ajoutant être en contact avec des pays partenaires et la délégation de l’Union européenne, ainsi qu’avec d’autres autorités régionales sur place. Les autorités de la ville d’Agadez n’ont pas souhaité faire de commentaires. (Source Lemonde Afrique)

Aux Comores, des législatives favorables au parti présidentiel

Les Comoriens ont voté dimanche pour élire leurs députés, un scrutin qui devrait être favorable au camp présidentiel puisqu'une grande partie de l'opposition a boudé ce rendez-vous, marqué par des retards d'ouverture de bureaux.

L'opposition, redoutant que le scrutin ne soit pas assez transparent, avait décidé de ne pas participer. Mais quelques candidats n'ont pas suivi ce mot d'ordre et se sont présentés pour ne pas renouveler le boycott des législatives de 2020 qui avait laissé le champ libre au parti présidentiel, la Convention pour le Renouveau des Comores. (Source VOA Afrique)

Maroc : une croissance de 3,5% attendue début 2025

Les dernières mises à jour du Haut-Commissariat au Plan (HCP) prévoient que le PIB national augmentera de 3 % au quatrième trimestre 2024 avant d’accélérer à 3,5 % au premier trimestre 2025.

Ces prévisions dépendent du secteur agricole, avec l’hypothèse d’un retour des précipitations à des niveaux saisonniers proches de la normale au cours de l’hiver.

Le HCP prévoit que les activités non agricoles maintiendront leur croissance au-dessus de la tendance à moyen terme, avec des taux de 3,7% et 3,5% attendus respectivement au dernier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025. La demande intérieure restera le principal moteur de l’activité économique, même si son rythme ralentira légèrement par rapport au troisième trimestre. (Source apanews)

Tchad : le gouvernement accorde l’amnistie à Mahamat Zen Bada

Au Tchad, le secrétaire général du parti au pouvoir, Mahamat Zen Bada, a été disqualifié des élections législatives du 29 décembre 2024 en raison de l’état de son casier judiciaire. Cependant, une ordonnance émise ce 13 janvier par le gouvernement accorde une amnistie à ce dernier, qui est également Secrétaire général du Mouvement patriotique du Salut (MPS).

Ancien maire de N’Djamena, il avait été condamné en 2012 à cinq ans de prison ferme pour faux, usage de faux et détournement de fonds publics. Bien qu’il ait obtenu une grâce présidentielle en 2015, cette dernière n’effaçait pas son casier judiciaire, ce qui l’a empêché de se présenter aux dernières législatives. (Source beninwebtv)

Le Togo accélère son développement économique grâce à des réformes structurantes

L’économie togolaise a démontré une remarquable résilience en 2024 face aux défis économiques mondiaux et régionaux, souligne une note de conjoncture publiée lundi par les services de la présidence.

Le pays a enregistré un taux de croissance du PIB estimé à 5,3 %, confirmant ainsi la solidité de son économie. (Source togonews)