Afrique de l'Est: Collégiens, à vous de capter les monuments de beauté de l'océan Indien

Ca y est. Le concours de photographie «Monuments de beauté de l'océan Indien» - saison 2 est ouvert jusqu'au 30 avril 2025, aux collégiens de l'Indianocéanie (Maurice, Madagascar, Mayotte, les Comores, les Seychelles, la Réunion et le Mozambique). Monument étant compris comme «ouvrage d'architecture ou de sculpture, édifié pour perpétuer la mémoire d'une personne ou d'un événement remarquable».

Autour d"un travail de mémoire et d'histoire et d'éducation à l'image, il est à nouveau proposé aux élèves de 11 à 15 ans, de ces pays, de réaliser collectivement - par groupe de deux à 10- peu importe la technique ou le support, une production photographique d'un monument remarquable de leur pays et de l'accompagner d'une note de présentation au format et au contenu libres, dans la langue de leur choix.

Pour rappel, lors de la première édition du concours en 2022, deux collèges mauriciens se sont distingués parmi les projets retenus. La seconde place a été attribuée au Prof S.Jugessur D.A.V College (Rose-Belle) pour son projet, Le Morne Cultural Landscape et une mention spéciale «écriture» a été attribuée au Windsor College Boys pour son projet, Bataille de Grand-Port. Au total, ce sont 156 collégiens issus de 21 établissements de Madagascar, Maurice, Mayotte et de La Réunion qui ont répondu au défi de ce travail de mémoire et d'histoire. Leurs travaux figurent parmi les expositions virtuelles de l'IHOI. Elle peut être consultée à l'adresse : https://www.ihoi.org.

Porté par l'Iconothèque Historique de l'Océan Indien et engagé sous le patronage de l'Académie de La Réunion et de la Commission de l'Océan Indien (COI), ce concours est cofinancé par l'Union européenne. Depuis sa création, l'IHOI oeuvre à mettre en réseau les patrimoines iconographiques en numérisant les images des bibliothèques, musées et archives, et en les rendant accessibles en ligne et sur des supports numériques.

Les photos doivent être envoyées par fichier numérique y compris dans le cas où la photo a été prise avec un appareil argentique ou un polaroïd. Les photos peuvent être améliorées numériquement pour effectuer des ajustements de calibration d'exposition (contraste, luminosité, balance des couleurs...). Les membres du jury se réservent le droit d'exclure toute photo qu'ils jugent excessivement modifiées. Les photos soumises doivent être inédites et n'avoir jamais été récompensées dans d'autres concours. Il est de la responsabilité des auteurs de veiller à ce que leur photographie ne porte pas at- teinte à la vie privée et au droit à l'image des personnes ou des lieux photographiés.

L'auteur doit obtenir les autorisations nécessaires de la part des personnes photographiées ou des propriétaires des lieux privés pour l'affichage, l'exposition, la diffusion et la publication des clichés conformément au présent règlement. Les photos seront examinées par un jury composé de partenaires institutionnels de l'IHOI, de professionnels du patrimoine et de professionnels de l'image.