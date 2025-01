Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer le plus en forme !

Alexandre Mayer est le coureur le plus en forme de ce début de saison 2025. Le coureur de la Foran Cycling Team en a fait la démonstration en passant la ligne en premier à l'issue de la simulation de course organisée sur le circuit de Sorèze dimanche matin.

Les coureurs devaient effectuer 20 tours du circuit Rond-point à l'arrière de Leal - Rond-point Montebello - U-TURN - Rond-point à l'arrière du Swami Vivekananda International Convention Centre - U-TURN - Rond-point à l'arrière de Leal, soit une distance totale de 104 kilomètres. L'épreuve a pris fin dès que le premier avait passé la ligne d'arrivée.

Sans surprise, depuis le départ, ce sont les membres de la sélection nationale pour les Tours de Sharjah (24-28 janvier) et d'Algérie (8-22 février), qui se sont retrouvés aux avant-postes. Aurélien de Comarmond a tenté une sortie en solitaire avant qu'Alexandre Mayer en fasse autant un peu plus tard. Hanson Matombé, William Piat, Toréa Célestin et Jeremy Raboude suivaient les grandes manoeuvres. Le dernier nommé, malade, devait abandonner peu après.

Puis, à huit tours de l'arrivée, Mayer, de Comarmond et Piat prirent leurs distances des autres coureurs. Le dernier nommé s'accrocha aussi longtemps qu'il le put avant de baisser pied. Mayer et de Comarmond continuèrent sur leur lancée avant que le premier ne se détache dans l'avant-dernier tour pour ne plus être rejoint.

«Je me suis bien préparé en début de saison. J'ai repris les intensités assez tôt. Chaque année, on a des objectifs en janvier donc, je suis habitué à être prêt en début de saison. Aujourd'hui (dimanche), j'ai pris ça comme un entraînement. J'ai peut-être fait plusieurs erreurs que j'aurais pas faites si j'avais couru une épreuve officielle comme partir seul devant pendant 4 ou 5 tours. C'est stupide mais en même temps je voulais me fatiguer pour voir comment mon corps réagissait. A mi-course, j'ai eu un coup de moins bien mais c'est à ce moment que je me suis dit qu'il fallait continuer à accélérer. Parce que si j'avais commencé à subir, ça allait me rester dans la tête jusqu'à la fin. Là, je vais faire une dernière grosse semaine d'entraînement et ensuite, la semaine d'après sera réservée à la récupération. L'équipe qui va au Tour de Sharjah est plutôt en forme. Aurélien et William sont en bonne condition. Hanson a peut-être eu une journée difficile mais il est bien et Toréa et Jeremy aussi. Je pense que le Tour de Sharjah sera une belle course. Il faudra que l'on s'impose en équipe dès le début parce qu'avec les bordures, si on n'est pas soudés, on va se faire éjectés bien vite. L'expérience de l'an dernier va nous apporter beaucoup même si le parcours a changé un peu cette année avec deux arrivées au sommet. On va enchaîner avec le Tour d'Algérie. Sur les arrivées au sprint, Aurélien peut aller chercher la victoire et pour le général, il y aura William et moi. On verra comment ça va se passer. J'ai compris que c'est une course assez décousue mais avec le Sharjah dans les jambes et une bonne récupération, on sera en meilleure forme en Algérie», a confié Alexandre Mayer.

Résultats (104 km)

1.Alexandre Mayer 2h34:11 ; 2. Aurélien de Comarmond 2h35:10 ; 3. William Piat 2h40:20 ; 4. Toréa Célestin 2h42:50 ; 5. Hanson Matombé m.t ; 6. Henri Rouillard 2h47:39 ; 7. Noah Ong Tone m.t ; 8. Laurent L'Entêté 2h50:20 ; 9. Samuel Dupuy m.t ; 10. Jérémie L'Aiguille m.t