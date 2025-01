Madagascar: Santé infantile - La lutte contre le tétanos - néonatal s'intensifie

Une mère (qui a souhaité garder l'anonymat) raconte qu'elle avait négligé la vaccination lorsqu'elle portait son bébé. "Mon enfant est actuellement hospitalisé en raison du tétanos néonatal. Son état est très grave", a-t-elle confié, le visage marqué par la tristesse, la semaine dernière. Face à de telles situations, le ministère de la Santé publique organise des séances de sensibilisation pour éradiquer ce phénomène. Grâce à la vaccination des femmes enceintes et à un accouchement dans une maternité, le tétanos néonatal peut être évité.

En effet, les femmes enceintes doivent recevoir des doses de vaccin antitétanique et antidiphtérique tout au long de leur grossesse afin de se protéger contre le tétanos et la diphtérie. La vaccination pendant la grossesse joue un rôle crucial dans la prévention du tétanos maternel et néonatal, et l'administration de ces vaccins protège également le foetus.

"Ainsi, j'encourage toutes les femmes enceintes à être vigilantes et à suivre scrupuleusement les recommandations des sage-femmes lors de chaque consultation prénatale", poursuit la mère de famille. Le Docteur Narindra Randrianaivo, chef du service pédiatrie au Centre Hospitalier Joseph Ravoahangy Befelatanana (CHJRB), explique que le tétanos néonatal est une maladie causée par la bactérie Clostridium tetani, qui affecte un nouveau-né entre trois et vingt-huit jours après sa naissance. "Cette maladie est l'une des plus difficiles à traiter. Elle peut entraîner la mort dans 80 % des cas", ajoute-t-elle. Les symptômes se manifestent par des spasmes musculaires, souvent précédés de l'incapacité du nouveau-né à téter et de pleurs excessifs.