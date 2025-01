Madagascar: Reboisement - L'aire protégée d'Ankarafantsika à restaurer

La vision de la direction interrégionale de l'environnement et du développement durable Boeny/Betsiboka lors du lancement officiel du reboisement à Befotoana, dans la commune rurale de Marosakoa, district de Marovoay, est la restauration d'Ankarafantsika, vendredi dernier.

«La forêt, garantie d'eau et d'énergie » est le thème de la campagne cette année. «Le village d'Ankarafantsika a été choisi pour restaurer les forêts brûlées dans la région Boeny. Des milliers de points de feu ont été recensés en 2021 et 2022. Ankarafantsika fait la renommée de Mahajanga et constitue le réservoir du bassin versant de la plaine de Marovoay en raison de sa biodiversité. C'est une zone tampon. Le reboisement s'est effectué sur une superficie de dix hectares. Plus de onze mille plants autochtones ont été repiqués sur place. Les plantes à croissance rapide ont été écartées cette année », a expliqué Jimmi Randrianantenaina, directeur interrégional.

Des milliers de participants, dont des étudiants, les membres des services techniques déconcentrés ainsi que les collectivités territoriales déconcentrées, les différentes associations et ONG, les sociétés civiles, les autorités de Boeny dirigées par le gouverneur, ainsi que le préfet de Mahajanga et des parlementaires élus, étaient venus nombreux pour cette action environnementale à Befotoana, vendredi. Au total, ils étaient trois mille six cents personnes au rendez-vous, vendredi.

Reconnaissance

L'objectif de la DIREDD Boeny était de reboiser une superficie de cinq mille sept cents hectares dans la région Boeny, en 2023. Mais la réalisation a dépassé les estimations de l'année précédente, car dix mille hectares ont été réalisés.

« Les organismes ou associations sont invités à s'approvisionner en plants auprès des pépinières et de la pépinière géante de Marohogo. Cent trente-trois pépinières sont recensées dans la région Boeny. La station forestière de Marohogo a obtenu la reconnaissance particulière de l'ambassadeur d'Allemagne. Le suivi et l'entretien de ces arbres plantés seront assurés par le gestionnaire de l'aire protégée, Madagascar National Park (MNP) Ankarafantsika.

On espère que les arbres pousseront bien et seront à l'écart du feu, comme ceux réalisés à Mangapaika l'année dernière. Nous adressons nos remerciements à tous les partenaires ayant oeuvré à cette action, en particulier MNP Ankarafantsika, Planet Madagascar, l'association Fosa, la FAO, le GIZ Boeny, PLAE VI, LLandDev, FSRP, DELC, Asity Madagascar, les conventionnaires Raphia ainsi que les conventionnaires Marohogo », a terminé le directeur interrégional de l'environnement.