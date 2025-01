Afrique de l'Est: Fast-food - La Gastropizza s'exporte à La Réunion

Essai à transformer. Après l'installation avortée à l'île Maurice, la chaîne de fast-food La Gastronomie Pizza envisage de s'implanter à La Réunion. Des équipements y sont déjà acheminés, comme le montre la vidéo publiée sur le compte Facebook de La Gastronomie Pizza, ce qui laisse suggérer une implantation dans les jours à venir.

Fondée en 2001, à l'orée de la crise politique de 2022, avec un point de vente dans un coin de rue à Antanimena, l'initiative du chef Mbinina, de son vrai nom Ambininstoa Randrianaivo, a très vite prospéré, même dans un contexte politique et économique plus que difficile. Au fil des années, il a su diversifier ses gammes de produits. Aux pizzas de différentes saveurs s'ajoutaient des glaces, tacos, kebabs, sandwiches et même des plats malgaches. Le nombre de points de vente a également connu une progression impressionnante. Les grandes villes du pays comptent au moins une enseigne.

La société maîtrise toutes les chaînes de valeur du fast-food et investit dans d'autres domaines, comme l'hôtellerie et les services civils de sécurité. Connaîtra-t-elle la même réussite et le même succès à La Réunion ?