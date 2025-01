Afrique: Mondial 2026 - Les chances des Barea tributaires du nouveau coach

Les fans des Barea ont hâte de connaître le successeur du coach Rôrô Rakotondrabe au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A. Les prochains matchs officiels sont prévus dans deux mois.

Le casting final du sélectionneur des Barea A et l'annonce officielle se font attendre. Plusieurs noms de techniciens étrangers, dont des Français, Portugais, Brésiliens ou encore des Africains, circulaient dans les réseaux sociaux depuis le mois de décembre. La fédération nie la véracité de ces publications tant qu'elle n'a pas encore fait l'annonce officielle. Pourtant, le temps passe vite. Après l'élimination de Madagascar à la phase qualificative pour la Coupe d'Afrique des nations, les Barea comptent aller plus loin et espèrent décrocher leur ticket pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Madagascar est, après la quatrième journée, classé troisième avec ses 7 points (+3), derrière les Comores créditées de 9 points (+4) et le Ghana (9 points +2). Les Barea n'auront plus que deux mois pour se préparer avant leurs prochains matchs officiels. La Grande Île affrontera la République centrafricaine le 21 mars à l'extérieur, puis jouera, prévue à domicile, contre le Ghana le 24 mars, comptant respectivement la cinquième et sixième journée. Le nouveau sélectionneur aura sans doute besoin de temps pour constituer son staff, repérer et convoquer les joueurs expatriés et locaux, puis se familiariser avec eux.

Longue attente

L'appel à candidatures a été lancé le 23 novembre. La date butoir de dépôt des dossiers de candidature a été fixée au 5 décembre. Les amoureux du ballon rond malgache et surtout les fans des Barea avaient d'abord espéré la publication officielle de la liste des cinquante-quatre candidats dans la transparence, mais en vain.

Le président de la fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, avait annoncé le 12 décembre au siège de la fédération, lors de la remise des prix du concours de logo de la première édition du Festival de l'Océan Indien U15. Les passionnés du sport roi à Madagascar ont attendu l'annonce officielle le 31 décembre et durant la première semaine du mois de janvier. Le patron de la fédération a évoqué, le 3 janvier, la short-list des cinq candidats retenus pour le casting final. Ce dirigeant a souligné que le comité ad hoc était en train de finaliser le choix final et que le nom du nouveau sélectionneur devrait être dévoilé très bientôt. Dix jours plus tard, rien n'est encore décidé ni dévoilé.