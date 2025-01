Afrique: Basketball - Le classement conditionne l'attribution des avantages

Un classement défavorable et un léger recul ont été constatés pour les Ankoay en comparaison du dernier classement paru au mois de décembre.

Malgré les deux titres de champion d'Afrique acquis par les Ankoay de basketball 3x3, les Ankoay se positionnent au rang de cinquante-deuxième mondial et de sixième en Afrique suivant le classement FIBA mis à jour le 13 janvier dernier.

« Pour les Ankoay, la non-participation à des tournois internationaux et la non-organisation des tournois sur le territoire national sont les deux causes principales qui justifient ce petit recul. En plus, la situation d'insularité de notre pays et le coût très élevé des billets d'avion pénalisent nos joueurs et joueuses dans la recherche des points », explique Solofohery Angelot Razafiarivony, le directeur technique national de la Fédération Malagasy de Basketball.

Et le DTN de continuer: « Le classement de la FIBA a une importance capitale car il conditionne l'attribution des avantages pour les pays les mieux classés. À titre d'exemple, l'acquisition des dons offerts par la FIBA, l'attribution des stages pour ceux ou celles qui ont le meilleur classement... »

Hors du top 250

Sur le continent en 3x3, les Ankoay masculins occupent la sixième place avec leurs 240 810 points, derrière l'Algérie (578 546), le Bénin (444 936), l'Ouganda (325 559), le Burkina Faso (291 896) et le Nigéria (264 107).

Quant aux filles, elles se placent septièmes en totalisant 79 152 points. Le classement africain est dominé par l'Ouganda (217 982), le Bénin (207 882), l'Algérie (150 525), le Burkina Faso (119 952), l'Afrique du Sud (96 110) et le Kenya (82 589).

Pour procéder au classement mondial, ou ranking selon le terme utilisé par la FIBA, trois types de ranking sont pris en compte en 3x3 : le ranking individuel, le ranking d'équipe et le ranking fédération.

Le ranking d'équipe et de fédération sont basés sur le ranking individuel. Or, pour le ranking individuel, aucun joueur malgache ni joueuse n'a figuré dans le top 250. Cette situation a beaucoup pénalisé le classement de Madagascar. Et la raison en est le manque de rencontres internationales.

« Pour améliorer le classement, il faut que nos joueurs et joueuses multiplient leur participation à des tournois internationaux. Que le pays organise des tournois en interne, car le titre de champion d'Afrique ne suffit plus à lui seul pour améliorer le classement. L'État a déjà promis de soutenir le basketball malgache lors de la remise de primes après le titre de champion d'Afrique au mois de décembre dernier », termine Solofohery Angelot Razafiarivony.

Le grand perdant du classement africain est l'Égypte. Les hommes se placent neuvièmes et les dames à la huitième place.

Le classement mondial chez les hommes est dominé par la Serbie avec ses 11 618 287 points, tandis que la Chine avec ses 1 305 359 points trône à la tête du classement mondial féminin.