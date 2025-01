Afrique: CHAN TotalEnergies 2024 - La RD Congo, à la reconquête du sommet

Surnom : Les Léopards

Participations : 7 (2024, 2022, 2020, 2016, 2014, 2011& 2009)

Meilleure performance : Vainqueur (2009 & 2016)

Après avoir dominé la compétition en 2009 et 2016, les Congolais sont plus déterminés que jamais à retrouver leur statut de champion, fort d'une équipe solide et de joueurs talentueux. La qualification, acquise après une victoire décisive 3-1 contre le Tchad à domicile, témoigne de leur capacité à inverser les situations et à se hisser parmi les meilleures nations du continent.

Comment l'équipe s'est qualifiée

La République Démocratique du Congo, tenue en échec 1-1 par le Tchad lors du match aller, a su inverser la tendance en s'imposant 3-1 à domicile, validant ainsi sa qualification.

Joueur à surveiller

Oscar Kabwit, Attaquant, TP Mazembe

Attaquant talentueux du TP Mazembe, Oscar Kabwit est un joueur au profil complet, alliant puissance physique et agilité. Son excellent sens du positionnement lui permet de se retrouver souvent au bon endroit au bon moment, que ce soit pour conclure les actions ou créer des opportunités pour ses coéquipiers. Avec une grande capacité à jouer en profondeur, il utilise sa rapidité pour déstabiliser les défenses adverses, tout en étant redoutable dans les duels aériens grâce à son jeu de tête. Kabwit se distingue également par sa polyvalence en attaque, capable de jouer à la fois dans l'axe et sur les côtés, offrant ainsi une variété d'options offensives à son équipe. Sa finition clinique, combinée à une prise de décision rapide, fait de lui une menace constante pour les gardiens adverses. Dans le cadre du jeu collectif, il sait aussi participer aux phases de construction, contribuant à fluidifier le jeu et à maintenir la pression sur la défense adverse.

Le sélectionneur

Otis N'goma

Le Congolais est reconnu pour sa vision stratégique et son approche moderne du football. Mettant l'accent sur la discipline tactique et la rigueur défensive, il privilégie une organisation solide et équilibrée pour garantir la stabilité de son équipe sur le terrain. Ses méthodes d'entraînement se distinguent par leur intensité et leur précision, visant à améliorer à la fois les capacités physiques et la compréhension tactique de ses joueurs. Grand adepte d'un jeu basé sur la possession de balle, N'Goma insiste sur des transitions rapides et l'exploitation des couloirs pour déséquilibrer les défenses adverses. Il encourage également la polyvalence, incitant ses joueurs à s'adapter à différentes situations de jeu. Sous sa direction, l'équipe se concentre sur un collectif soudé tout en laissant place à l'expression individuelle des talents, un équilibre qui fait de la RDC un adversaire redoutable.

Qu'attendre de l'équipe

Double vainqueur de l'épreuve, la RD Congo n'a plus goûté à la victoire depuis l'édition 2016, où elle avait triomphé en battant le Mali en finale 3-0. Depuis lors, l'équipe a connu des hauts et des bas, avec des éliminations prématurées et des performances parfois décevantes, malgré un potentiel évident. Toutefois, la sélection congolaise reste l'une des formations les plus redoutées d'Afrique, et elle nourrit l'ambition de retrouver son lustre d'antan. Avec des talents émergents et un encadrement technique expérimenté, la RD Congo espère renouer avec la victoire et ajouter un troisième trophée à son palmarès lors de cette édition du Championnat d'Afrique des Nations.

Le saviez-vous ?

Si la RD Congo remporte cette édition du CHAN, elle sera la nation la plus titrée du tournoi avec 3 sacres.