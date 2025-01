Afrique: CHAN CAF TotalEnergies 2024 - Le Niger est plein d'ambition

Demi-finaliste, il y a deux ans en Algérie, le Mena A' nourrit l'ambition d'aller jusqu'au bout. Un objectif somme toute, raisonnable pour l'équipe de Doula Harouna qui justifie d'un potentiel élevé.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Niger fait partie des grands habitués du Championnat d'Afrique des nations CAF TotalEnergies. Cette année, en Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda) où se jouera la huitième édition du tournoi, le pays d'Afrique de l'Ouest honorera sa cinquième participation. Le bilan de ses premières apparitions est plutôt appréciable.

Quart de finaliste en 2011, l'équipe des Mena avait réussi l'exploit de terminer à la quatrième position lors de la dernière édition disputée en Algérie au début de l'année 2023. Ce qui leur donne la légitimité de prétendre cette fois-ci à des objectifs plus élevés. Pour aller encore plus loin, le pays pourra compter sur une équipe jeune, talentueuse et résiliente amenée par un entraîneur expérimenté, en la personne de Doula Harouna. C'est lui qui était déjà aux commandes lors du brillant parcours en Algérie.

Fiche technique

Surnom : Les Mena

Participations : 4 (2011, 2016, 2020, 2022)

Meilleur classement : quatrième en 2022

Pour arracher son ticket pour ce rendez-vous, le Niger a dû se défaire du Togo lors du dernier tour des qualifications. Après avoir arraché un nul 1-1 lors à la manche aller en terre togolaise, les poulains de Doula Harouna ont obtenu un nul vierge au match retour à domicile pour se qualifier grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur.

Joueurs à suivre : Abraham Agora, Abdouramane Mohamed

Abraham Agora (22 ans), USGN

Latéral gauche à l'UNION Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN Abraham Agora est jeune défenseur en nette progression. Titulaire à son poste depuis la saison dernière, il a été sélectionné avec l'équipe A et a disputé 2 matches des éliminatoires de la CAN 2025. Intraitable défensivement et excellent dans le domaine offensif et sur les coups de pied arrêté, il fait partie des révélations du football nigérien ces dernières années...

Abdouramane Mohamed, AS Douanes

Abdouramane Mohamed dit MEDO, est un excellent défenseur central ayant rapidement gravi les échelons avec son nouveau club, l'AS DOUANES où il évolue depuis l'année dernière. Très bon relanceur, intraitable, souverain dans le domaine aérien, Medo a joué aussi deux matches avec le Mena A en éliminatoires de la CAN 2025.

Coach principal : Harouna Doula Gabde

Harouna Doula Gabde nous avait laissé sur un exploit en Algérie où il avait mené le Mena local en demi-finale avant de s'incliner face au pays hôte (5-0). Cette année, le technicien de 59 ans revient plus ambitieux, lui qui compte jouer le titre en Afrique de l'Est. Entraîneur expérimenté, Harouna Douala représente un monument dans le football nigérien. Titulaire d'une Licence A de football obtenue à l'Université de Leipzig, des diplômes d'instructeur de la CAF, de l'UEFA et de la FIFA, il a dirigé avec succès, la sélection fanion du Niger entre 2009 2012.

Après avoir gagné le tournoi de l'UEMOA que son pays a abrité en 2010, il a ensuite qualifié le Niger pour la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire en 2012, édition disputée au Gabon et en Guinée Equatoriale. C'est encore lui qui avait permis au Niger de se qualifier pour son premier CHAN en 2011 au Soudan et d'évoluer jusqu'en quart de finale. Des exploits qui lui avaient valu le trophée de meilleur entraîneur africain de l'année 2011 décerné par la CAF.

Comme système de jeu, il privilégie le 4-4-2 qu'il transforme souvent en 4-2-3-1 ou en 4-1-2-1-2 en fonction du calibre de l'adversaire

Le saviez-vous ?

Le Niger avait terminé en tête du groupe E du dernier CHAN CAF TotalEnergies en Algérie, avec 4 points, devant le Cameroun (3 points) et le Congo (1 point) dans une poule de trois équipes. Il lui a fallu battre le Cameroun 1-0 à la troisième journée pour s'arroger l'unique ticket du groupe pour l'étape suivante, grâce à un but de Ousseini Badamassi à la 69ème minute.